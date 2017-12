Victor Hănescu, spectator la Mamaia

Unul dintre spectatorii de marcă ai Challengerului de la Mamaia este componentul echipei României de Cupa Davis, Victor Hănescu. În urmă cu o lună Hănescu s-a accidentat şi a fost nevoit să întrerupă activitatea chiar înaintea turneului de la Roland Garros. Bucureşteanului i s-a tasat o vertebră, iar medicii i-au interzis să mai evolueze în turneele profesioniste timp de două luni. Victor Hănescu a găsit în această pauză forţată un bun prilej de a veni la Mamaia pentru a asista la cîteva jocuri, dar şi pentru a-şi vedea mai mulţi prieteni: “Am profitat de această întrerupere şi am venit la mare. În plus am foarte mulţi prieteni din colegiile americane care evoluează la Mamaia şi acesta este un prilej potrivit pentru a-i reîntîlni, pentru că nu-i mai văzusem de mai multă vreme. Am venit şi pentru bunul meu prieten Gabi Trifu, care deţine licenţa turneului de la Mamaia”.

Refacerea lui Hănescu decurge bine, iar revenirea jucătorului nostrum este anunţată în următoarele două săptămîni: “Mă simt bine, însă medicii nu-mi dau voie să depun efort consistent. În următoarele două săptămîni voi începe să mă pregătesc în sala de forţă şi pe bicicletă, iar apoi voi reveni în turnee. Bineînţeles că voi începe cu turnee mai slab cotate de tip challenger”. Clasat în momentul de faţă pe locul 104 ATP, Hănescu este conştient că finalul acestui sezon nu îi poate aduce o îmbunătăţire prea bună a clasamentului. “Sper să mă menţin în prima sută, iar de la anul să atac intrarea în primii 50 de jucători ai lumii”, a comentat Hănescu planurile sale pentru sezonul viitor.