Victor Ponta a ajuns de la „PuieMonta“ la „PokePonta“!

Liderul PRU, Bogdan Diaconu, a iniţiat pe Facebook un apel pentru a-l aduce pe Victor Ponta în formaţiunea sa. Inspirat din jocul Pokemon GO, Diaconu le-a cerut susţinătorilor lui să îi scrie fostului premier un mesaj pentru ca „cel mai tare pokemon“ să vină în PRU. „Apel către toţi românii! Ajutaţi Partidul România Unită să-l prindă la Pokemon GO pe cel mai tare POKEMON! Dă-i lui PokePonta un mesaj pe FB (Facebook, n.r.) să vină la PRU!!!“, se arată în mesajul lui Bogdan Diaconu pe rețeaua de socializare. După o oră de la postarea liderului PRU, Victor Ponta a răspuns, tot pe Facebook, glumind: „Ei, asta mai lipsea. După ce am fost Mickey Mouse, The Plagiator, PuieMonta, etc., etc., am ajuns şi PokePonta“. El a spus că deja copiii lui l-au „capturat“, dar în ceea ce priveşte apelul lui Bogdan Diaconu, rămâne de văzut.