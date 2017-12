Victor Ponta: „Iohannis este un piroman și România va arde“

12:47:08 / 22 Ianuarie 2017

De ce nu vorbesti????

De exemplu cum ai fost santajat de koldea ca so pui pe kruduta la dna. Cum a fost la alegerile prezidentiale cand in primul tur ai castigat categoric...Cum ai fost cu Kruduta si Ghita in crama la vie.( ce a ce kruduta nu recunoaste)...Cum a albit o Ghita le kruduta in plagiatul tezei de doctorat...Da ai dreptate trebuie sa se deschida o ancheta..Nu se poate ca un gen SRI (care de altfel a fost demis)..sa ameninte un Prim.ministru in functie sa l SANTAJEZE pt asi atinge scoluri mafiote...Vorbeste Victore!!!!sa daramam mafia basusta liberala PNL so sclatem in afara legi pana nu vor da FOC la toata romanika.