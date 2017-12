Victor Ponta nu poate fi urmărit penal

14:10:56 / 10 Iunie 2015

Niciodata in aceasta Tara,dupa Revolutie un Guvern nu a facut mai multe lucruri bune precum acest Guvern PSD

Mie imi place ce a facut si ce face Ponta ,Guvernul PSD. Nu am nici un partid ,nu sunt PSD dar apreciezmasuri ca: marirea pensiilor,marirea salariilor,scaderea TVA la alimente la 9% ,dublarea alocatiei la copii, neimpoziotarea profitului reinvestit ,Legea insolventei persoanelor fizicesi multe alte legi bune care mi-au facut viata mai placuta,mai buna,Romania e pe primul loc in Europa la crestere economica pe ultimi 3 ani etc. Oamenii corecti si realisti asa vad lucrurile ,in special cei multi,nevoiasii si oropsitii ! Ceilalti care sunteti in minoritate dar bogati si imbuibati tremurati si crapati de oftica datorita faptului ca o sa furati mai putin nu o sa mai pureti face EVAZIUNE FISCALA PENTRU CA A INTRAT ANAF-ul IN VOI !Mai multde al da jos pe Ponta vreti de fapt sa dati jos Guvernul ,sa vina din nou Hotii lui Basescu si Boc si sa va lase sa futati ! Nu va intereseazamajoritatea ,pecare vreti sa-i pacaliti din nou ,pe nevoiasi,pe oropsiti. Ce a facut Ponta e o vrajeala ! Nu sunt probleme de coruptie .In anul 2009 a mai fost acuzat de aceste fapte si toate deciziile din Justitie aratand ca acuzatiile sunt neintemeiate !.Vedeti ca sunt alte aspecte care va pot afecta si pe voi si in general pe toti care ar avea probleme cu justitia :procurorii si judecatorii nu raspund deloc pentru grselile lor orice prostie ar face ,dar voi raspundeti la sevici pentru orice, vedeti ca procurorii aresteaza nu pe INDICII TEMEINICE cum ar fi NORMAL ,ci peSUSPICIUNI REZONABILE ! Vai de noi in ce Tara traim ! Vedeti ca Fritz e nesatul ,va intrece pe voi cu tupeul obraznic : vrea doua mandate ,vrea salariul mult maimare ,vrea avion nou,elicopter nou,vrea multe plimbari,vrea Guvernul lui,vrea parlamentul lui vrea.va doare capul ce vrea si vrea asta ! El are ca presedinte niste prerogative in Constitutie (mediator,echidistant ,externe ) in nici un caz sa se bage peste Parlament sau peste Guvern ! Ma uit la Orban ,la Gorghiu cum se manifesta,parca ar fi niste turbati,niste drogati,cine le da ordine acestora sa fie asa ?Mai ganditi-va veti descoperii multe daca vreti ! Cei care nu ganditi dar sunteti plini de oftici duceti-va la tratament !