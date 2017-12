Victor Ponta și-a dat demisia

12:22:56 / 04 Noiembrie 2015

REGRETE

Regret ca dupa Adrian Nastase, Calin Popescu Tariceanu fosti cei mai competenti Primi-Ministri dupa lovitura de stat militara din decembrie 1989,iata ca si al trelea Prim- Ministru este obligat CHIPURILE DE STRADA sa-si de-a DIMISIA,. Demisia nu face parte din TRAGEDIA DE-LA CLUB,. Este o MANIPULARE JEGOASA ORCHESTRATE DE Claus Iohanis, Vasile Blaga, Gorghiu, Ludovic Orban -MACATORUL DE CACAT- din PNL - care imediat dupa anuntarea demisiei de catre Ponta, acest IMPOSTOT a iesit cu o DECLARATIE data pe post care il ARUNCA IN DERIZORIU ,ca orice POTLOGAR SI CORUPT DIN actualul PNL. Voi jurnalisti de toate spetele si informatori de senzatii tari, trezitiva si vedeti sau daca aveti capacitate COMPARATI aceste aspecte pe care le descriu: In timp ce basescu si boc - guvern pdl- taiau pensiile si salariile cu 25%, sporurile si alte drepturi LEGITIME capatate de bietii romani in anul de gratie 2010, iata ca din aprilie si pana azi 3 noiembrie 2015, Victor Ponta ca prim ministru a reusit sa de-a banii inapoi tuturor categoriilor de pensii, sa ADUCA PRETURILE LA ALIMENTE DE-LA 25% stabilit de basescu la 9%, sa mareasca semnificativ slariile medicilor, profesorilor, cadrelor medicale, si in general a pensiilor anual cu 5% si sustineti ca STRADA I-A CERUT DIMISIA., ESTE UN JOC IMPUTIT SI MURDAR FACUT DE PRESEDINTELE TARII SI LEGIONARII DIN P.D.L. care in ultimii 2-3 ani si-au pierdut PREVILEGIILE,. POPOR ROMAN NU VA MAI LASATI MANIPULATI DE ACESTI IMPOSTRI CORUPTI CARE DE 25 DE ANI A SARACIT,INFOMETATA si INTRODUS URA INTRE ROMANI CA EI SA POATA CONDUCE, Pe langa ca sunt indivizi TRADATORI FATA DE PATRIE SI POPOR - acesti netrebnici a adus romania la stadiu de de-a mai inapoiata COLONI AFRICANA