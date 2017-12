Victoria Beckham ţinteşte la Kate Middleton

De când s-a lansat în lumea modei, Posh Spice a reuşit să îmbrace o serie de frumuseţi din elita de la Hollywood, precum Cameron Diaz sau Blake Lively, iar colecţiile sale s-au bucurat şi de succes la critică, dar şi de vânzări. Fosta cântăreaţă în vârstă de 36 de ani este pe cale însă să înregistreze cel mai mare succes, dacă viitoarei prinţese Kate Middleton îi vor cădea cu tronc articolele vestimentare semnate de Victoria Beckham. ”Aparent îi plac hainele din colecţiile mele. Am fost foarte entuziasmată să aud asta şi aş fi foarte onorată dacă mi-ar purta creaţiile”, a declarat Victoria Beckham, care are numai cuvinte de laudă pentru viitoarea prinţesă. ”O admir foarte mult. Este o tânără foarte frumoasă, are o siluetă superbă şi poartă bine orice ar îmbrăca”, a declarat Victoria Beckham, gravidă în patru luni şi jumătate. Aceasta i-a trimis lui Kate Middleton o serie de schiţe din viitoarea sa colecţie Toamnă/Iarnă. Să sperăm că este începutul unei prietenii frumoase!

Victoria Beckham a mai declarat că nu este curioasă să afle sexul celui de-al patrulea copil, dar nu îşi ascunde dorinţa de a avea o fetiţă. Totodată, a recunoscut că nu mai poate călători nicăieri fără să aibă în bagaje cristalele sale, fiind foarte credincioasă şi destul de superstiţioasă. ”Sunt o persoană foarte înclinată spre spiritualitate. Port cu mine cristale când călătoresc. Am de toate culorile. Este ceva în care cred. Sunt o persoană destul de superstiţioasă. Nu trec pe sub o scară”, a spus aceasta. Victoria Beckham, celebră pentru silueta ei, susţine că mănâncă foarte mult, felul preferat fiind pâinea prăjită cu sare. ”Nu sunt genul de om care nu mănâncă deloc carbohidraţi. Eu mănânc mult. Mult peşte preparat la abur, legume, fructe. Îmi plac foarte mult biscuiţii săraţi. ”Îmi plac foarte mult şi dudele uscate. Sunt foarte bune şi îţi dau multă energie”, a mai spus aceasta. Victoria Beckham susţine că nu a fost niciodată mai fericită ca în prezent.