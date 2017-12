Victoria, cuvîntul de ordine la HCM

Avînd un moral excelent în urma succesului din etapa precedentă, 31-27 cu Dinamo, Handbal Club Municipal Constanţa priveşte cu optimism spre întîlnirea cu Ştiinţa Bacău. Partida care se va disputa sîmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 19.00, se anunţă una dificilă pentru gazde, Ştiinţa fiind o formaţie arţăgoasă, care a pus mereu probleme HCM-ului. “Din punctul meu de vedere este un meci fără miză. În afara faptului că jucăm împotriva viitoarei campioane, meciul nu are nici o importanţă pentru noi. Nu putem urca dar nici coborî mai jos de locul cinci pentru că avem un program greu pînă la final. Dacă acest meci ar fi avut loc la începutul sezonului era altceva, aşa însă totul este jucat. HCM este cea mai bună formaţie din campionat şi nu se poate împiedica de noi. Nu am fost în stare să învingem acasă Clujul şi acum vrem să cîştigăm la Constanţa? Este adevărat că nu am pierdut niciodată în faţa Constanţei, însă toate au un început. Va cîştiga echipa care va trata serios meciul“, a declarat Sandu Iacob, cel mai experimentat component al echipei oaspete. De partea cealaltă, deşi recunoaşte că atmosfera este acum una destinsă, interul Florin Nicolae este convins că mai este de muncit pentru ca HCM să fi sigură de titlu: “Nu sîntem încă campioni. Mai avem meciuri grele pînă la final. Nu vrem ca tocmai acum să facem paşi greşiţi. Un succes cu Bacăul ar lămuri în mare măsură lucrurile, pentru că în următoarele trei etape ne-ar mai trebui un singur punct. Vom fi propriul nostru adversar pînă cînd, şi matematic, titlul va fi al nostru”. În lotul HCM-ului există cîteva probleme de efectiv. Dacă Adzic şi Hejtmanek ar putea forţa în această partidă, deşi nu sînt complet refăcuţi, şansele ca Băiceanu să joace, sînt extrem de reduse. Biletele la meciul dintre HCM şi Ştiinţa se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 5 lei.

Celelalte meciuri ale etapei: CS Piteşti - Dinamo; U. Cluj - Pandurii Tg. Jiu; HC Odorhei - Poli Timişoara; CSM Medgidia - Steaua. Întîlnirile Minaur Maia Mare - UCM Reşiţa 29-33 şi CSM Oradea - Bucovina Suceava 29-42 s-au disputat în devans.

Clasament

1. HCM Constanţa 22 19 0 3 636-520 38

2. UCM Reşiţa 24 18 1 5 751-629 37

3. Dinamo 22 15 2 5 671-628 32

4. Steaua 22 14 2 6 692-626 30

5. Ştiinţa Bacău 22 14 0 8 641-621 28

6. Bucovina Suceava 23 11 2 10 691-630 24

7. HC Odorhei 22 11 1 10 601-607 23

8. U. Cluj 22 9 2 11 643-673 20

9. Lignitul Tg. Jiu 22 8 3 11 572-569 19

10. Minaur Baia Mare 23 9 1 13 590-642 19

11. CSM Medgidia 22 8 1 13 564-583 17

12. Poli Timişoara 22 6 3 13 559-603 15

13. CSM Oradea 24 3 0 21 680-794 6

14. CS H&V Piteşti 22 2 2 18 538-674 6