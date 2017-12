Victorie categorică pentru FC Farul

FC Farul Constanța și-a luat, sâmbătă, o frumoasă revanșă în fața propriilor suporteri după umilința suferită în runda precedentă la Voluntari, scor 1-5. Pe o vreme friguroasă, doar aproximativ 100 de spectatori au dorit să fie alături de favoriți în meciul cu Gloria Buzău, din etapa a 5-a a ligii secunde. Și nu au avut ce regreta, “marinarii” obținând o victorie categorică, scor 4-0 (2-0), după un meci controlat în totalitate. Prima ocazie de poartă a adus și primul gol, golgheterul Marco Enciu înscriind din interiorul careului mic după o centrare a lui Băjan. Același Enciu a avut golul doi în... creștetul capului în min. 25, dar a reluat defectuos de la doar trei metri, după o lovitură de colț. S-a făcut 2-0 în min. 28, centrarea lui Ivănică fiind reluată spectaculos cu capul de Răduca (n.r. - a fost în probe la Farul în această vară) în proprie poartă! După 2-0 la pauză, Tigoianu a avut șansa de a reduce din handicap, dar șutul său de la aproximativ 20 m a lovit bara transversală. Peste două minute s-a scris definitiv soarta jocului, Ivănică punctând pentru 3-0 cu un șut din interiorul careului. Scorul final a fost stabilit de Enciu, în min. 76, care a reluat în plasă o centrare a lui Ivănică. „Am jucat binișor, chiar dacă am avut și momente în care ne-am retras foarte mult. Am avut și șansă, am dat gol repede și, per total, este bine că am câștigat. Era o oarecare presiune și eu voi încerca să fac această echipă să joace tot mai bine”, a precizat antrenorul principal al Farului, Marian Pană. „Ne doream foarte mult să câștigăm, mai ales după șocul de la Voluntari. Am dorit să demonstrăm tuturor că nu aceea era fața noastră”, a declarat și atacantul Marco Enciu.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Marian Pană): Neagu - Băjan, Ciobanu, Straton, B. Dumitru - Cîrstoiu, Ochia (65 V. Ion) - Ivănică (78 Plămadă), R. Neagoe, Szalkai - Enciu (78 Arotăriței); Gloria Buzău (antrenor Viorel Ion): Stoicescu - Dumitrescu, Vlaicu, Agache, Ghiță - Voicu (65 Burlacu), Marcu - Bobe, Tigoianu (78 Pîrvu), Popescu - Răduca (75 Damaschin). Cartonașe galbene: Cîrstoiu, Ivănică / Voicu, Răduca. Au arbitrat: Petru Oprea (Ploiești) - Ionuț Babadag (Alexandria) și Florin Burlacu (Urziceni).

Rezultatele înregistrate în celelalte partide: Săgeata Năvodari - SC Bacău 2-1, CS Balotești - Rapid CFR Suceava 1-2, CF Brăila - Academia Argeș 2-0, FCM Dorohoi - FC Voluntari 1-4, Unirea Slobozia - ACS Berceni 3-3. Clasament: 1. SĂGEATA 13p, 2. Rapid Suceava 11p, 3. Academica Pitești 10p, 4. FC Voluntari 9p, 5. CF Brăila 8p, 6. Slobozia 6p (golaveraj: 8-5), 7. FC FARUL CONSTANȚA 6p (9-9), 8. Gloria Buzău 6p (5-12), 9. SC Bacău 5p (7-7), 10. Berceni 5p (12-13), 11. CS Balotești 1p (4-11), 12. FCM Dorohoi 1p (2-12).