Victorie categorică pentru HC Dobrogea Sud

Luni, în etapa 21-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, HC Dobrogea Sud s-a impus fără probleme în partida disputată în Sala Sporturilor din Constanţa, învingând cu scorul de 33-19, la pauză 17-8, pe HC Buzău. Au evoluat pentru HCDS: Hendawy, Vasile şi Iancu - Mocanu 6 goluri, Șandru 5g, Malinovic 4g, Nikolic 4g, Csog 3g, Andrei 3g, Nistor 2g, Chikovani 2g, G. Ilie 2g, Chiuffa 2g, Buricea, Simovic şi Susanu.

„Aveam nevoie de această victorie după înfrîngerea cu CSM. Un meci pe care l-am tratat foarte serios, nu ne-am desconsiderat adversarul. Înfrângerea din etapa trecută nu și-a pus atât de mult amprenta. Și spectatorii au venit să ne susțină. Este o victorie de moral. Personal, nu prea am avut meciuri în picioare, de aceea mă bucur că am evoluat bine și am dat tot ce am avut mai bun. Ne așteaptă acum un meci foarte greu la Timișoara”, a declarat portarul Daniel Vasile.

În etapa viitoare, handbaliştii pregătiţi de Djordje Cirkovic și George Buricea vor evolua în deplasare, duminică, 8 martie, de la ora 11.00 (în direct la TVR 2), cu SCM Politehnica Timișoara.

Programul celorlalte partide din etapa a 21-a - miercuri, 4 martie, ora 18.00: Potaissa Turda - Minaur Baia Mare; joi, 5 martie, ora 17.00 (în direct la TVR 2): CSM Bucureşti - SCM Politehnica Timișoara, ora 18.00: CSM Vaslui - Dunărea Călărași, CSM Făgăraş - CSM Bacău, ora 18.25 (în direct la TVR 2): CS Dinamo Bucureşti - CSA Steaua Bucureşti, ora 18.30: CSM Focșani - CSM Reşiţa.

Clasament: 1. Dinamo 46p (golaveraj: 566-480), 2. Turda 44p (566-509), 3. Minaur 40p (566-537), 4. HCDS 39p (559-498), 5. CSM 36p (537-513), 6. Steaua 35p (583-572), 7. Călăraşi 31p (537-503), 8. Timişoara 30p (525-514), 9. Focşani 28p (473-494), 10. Făgăraş 22p (512-567), 11. Vaslui 21p (524-558), 12. Bacău 16p (497-526), 13. Buzău 11p (511-573), 14. Reşiţa 7p (467-580).