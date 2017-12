Victorie chinuită pentru HCM

Socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din timpul partidei cu formaţia suceveană, disputată ieri, în Sala Sporturilor, HCM Constanţa fiind nevoită să lupte din greu pentru a fi sigură în final de cele două puncte. Totul din cauza superficialităţii cu care campionii României şi-au tratat adversarul. Venită fără opt jucători, menajaţi pentru disputa retur din optimile Cupei Challenge, dar şi fără directorul tehnic Petru Ghervan şi antrenorul principal Leonard Bibirig, Bucovina Suceava părea o pradă uşoară pentru formaţia noastră. Dornici de afirmare, handbaliştii moldavi au început curajos meciul şi au preluat conducerea încă din start, 2-0. Nu s-a dovedit din păcate deloc un foc de paie, oaspeţii fiind în avantaj pe tabelă în marea majoritate a primei reprize, încheiată la egalitate, scor 18-18. Nici pauza nu a adus de la cabine o altă faţă a echipei constănţene, neputincioasă în faţa unui adversar inferior valoric, dar mult mai determinat şi dornic de victorie. După 27-27 în min. 46, HCM a reuşit să se afle mereu în avantaj pe tabelă, chiar dacă, cu şase minute înainte de final, tabela indica doar 32-31 pentru constănţeni. Din fericire finalul de joc a aparţinut în totalitate gazdelor, ultimul fluier al sirenei găsind HCM-ul în avantaj de cinci goluri, 36-31. „Un meci mult mai greu decât ne aşteptam, însă bine că am câştigat. Am fost mai relaxaţi, ei şi-au jucat şansa şi asta a fost istoria jocului. Nu ne-a fost teamă că am putea pierde, însă a fost o partidă foarte tensionată“, a spus portarul Ionuţ Stănescu. „Jucătorii noştri au luat meciul ca pe un antrenament. Hiba sportului românesc este această lipsă de profesionalism. Jucători, care de obicei au evoluţii constant bune, la acest meci au avut momente când au fost penibili“, a declarat directorul executiv Nurhan Ali. Au jucat - HCM (antrenor Zoran Kurtes) Popescu (6 intervenţii), Stănescu (2 intervenţii, 1x7m), Toma şi Csepreghi - câte 8g, Nicolae 5g, Sabou 5g (3x7m), Mureşan şi Adzic - câte 3g, Schuch 2g, Simic şi Buricea - câte 1g, Vukovic, Dimache; Suceava (antrenor Răzvan Bernicu): I. Andrei (9 intervenţii), Spiridon (2 intervenţii), Dediu 10g, Acatrinei 9g, Dospinescu 6g, Şoldănescu 3g, Brădăţan 2g, Şerban 1g, Grigore, Zvanciuc, Roşu. Tot ieri s-au disputat şi două restanţe din etapa a 16-a: Poli Timişoara - Steaua 29-33 şi HC Odorhei - Rom Cri Braşov 32-27.

Clasament

1. HCM CONSTANŢA 16 15 0 1 519-410 30

2. UCM Reşiţa 15 12 2 1 454-378 26

3. Steaua Bucureşti 15 10 1 4 470-388 21

4. Ştiinţa Bacău 15 9 2 4 479-434 20

5. Pandurii Tg. Jiu 15 9 1 5 413-404 19

6. Bucovina Suceava 15 8 0 7 424-399 16

7. HC Odorhei 15 6 0 9 429-460 12

8. Minaur Baia Mare 15 5 1 9 386-396 11

9. CSM Satu Mare 15 5 1 9 435-465 11

10. U. Cluj-Napoca 14 5 1 8 361-391 11

11. Poli Timişoara 14 4 1 9 353-418 9

12. Dinamo Bucureşti 15 3 1 11 442-513 7

13. SCM Rom Cri Braşov 15 0 1 14 371-480 1

* - Echipa CSM Medgidia s-a retras din campionat