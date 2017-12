Victorie clară a campioanei HCM

SPECTACOL HCM. Campioana HCM Constanţa a confirmat şi în derby-ul cu Steaua că este cea mai bună formaţie a Ligii Naţionale de handbal masculin. În partida desfăşurată ieri, în Sala Sporturilor, HCM s-a impus cu 30-23 (14-8), după ce a controlat autoritar jocul, exceptînd prima parte a reprizei secunde. Cu Mihai Popescu imbatabil, portarul nostru apărând două aruncări de la 7 m în primele nouă minute, HCM s-a desprins pe tabelă la 5-2 şi apoi 10-3, în min. 17! La pauză, HCM a avut un avantaj de şase goluri, dar formaţia noastră ar fi putut intra la cabine la adăpostul unei diferenţe mult mai mari. Uşor relaxaţi şi datorită prestaţiei modeste a steliştilor din primul act, handbaliştii constănţeni au avut o primă parte a părţii secunde destul de slabă, astfel că Steaua s-a apropiat ameninţător la 18-17. Susţinuţi de cei aproximativ 1.500 de spectatori, HCM şi-a revenit la timp şi a pus din nou stăpânire pe joc, mărindu-şi treptat diferenţa de pe tabelă. În ultimele minute ale partidei, arbitrii Vasile Pavel şi Marian State le-au acordat cartonaşul roşu lui Manea (min. 51 pentru a treia eliminare temporară) şi Băiceanu (min. 57, după un fault la Stavrositu). Scorul final, 30-23, a consfinţit un succes pe deplin meritat al HCM-ului. Au evoluat - HCM: Popescu (14 intervenţii, 2x7m), Stănescu (4 intervenţii, 1x7m); Toma 13g (5x7m), Sadoveac 5g, Nicolae şi Buricea - câte 4g, Csepreghi 2g, Schuch şi Băiceanu - câte 1g, Dimache, Adzic, Sabou, Pavlovic; Steaua: Cenuşă (15 intervenţii, 2x7m), Laufceac, Ciobanu; Georgescu 6g, Răpciugă 4g (4x7m), Manea 3g, Săulescu 3g (2x7m), Novanc 2g, Stavrositu, Dinescu, Cian, Vujadinovic şi Savenco - câte 1g, Stamate.

DECLARAŢII LA FINAL. Laurenţiu Toma, jucător HCM: “Este foarte bine că am reuşit să învingem. Cred că prin această victorie ne-am făcut sărbătorile fericite. Am avut din nou alături un public extraordinar, care ne-a susţinut şi a făcut o atmosferă deosebită. Este bine că am trecut peste o perioadă grea, cu partide dificile în Liga Campionilor şi Liga Naţională fără să avem jucători accidentaţi“. Mihai Popescu, jucător HCM: “Am considerat această partidă ca una foarte dificilă şi de aceea am încercat să facem un meci cât mai bun. Steaua a găsit greu motivaţia în această dispută pentru că atunci când sunt probleme financiare este imposibil să nu se reflecte în jocul echipei. Noi la HCM nu am avut niciodată probleme de acest fel şi acest lucru ne-a permis să rămânem concentraţi la ceea ce avem de făcut pe teren. Nu cred că Steaua a ieşit din lupta pentru titlu, pentru că mai sunt foarte multe etape până la final“. Bozo Rudic, antrenor Steaua: “A fost derby doar în anumite momente ale întâlnirii. În prima repriză nu am jucat absolut nimic, apoi a fost derby cam 15-18 minute din repriza secundă. Noi avem mai multe probleme de ordin financiar, dar şi unii jucători accidentaţi. Va conta mult ce se va întâmpla după pauza de iarnă. Constanţa are însă cel mai valoros lot din ţară şi este favorită la titlu. Din punctul meu de vedere HCM este deja calificată în optimile Ligii Campionilor“

Celelate rezultate ale etapei a 10-a: CSM Medgidia - Rom Cri Braşov 35-24; Ştiinţa Bacău - U. Cluj 31-28; Bucovina Suceava - Poli Timişoara 32-26; Pandurii Tg. Jiu - Dinamo 35-32; Minaur Baia Mare - CSM Satu Mare 30-22; UCM Reşiţa - HC Odorhei 37-31.

1. HCM CONSTANŢA 10 9 0 1 311-231 18

2. UCM Reşiţa 10 8 1 1 328-252 17

3. Pandurii Tg. Jiu 10 7 1 2 290-267 15

4. Bucovina Suceava 10 7 0 3 299-262 14

5. Steaua Bucureşti 10 6 1 3 309-262 13

6. Ştiinţa Bacău 10 6 1 3 339-300 13

7. HC Odorhei 10 5 0 5 301-308 10

8. Minaur Baia Mare 10 4 1 5 249-247 9

9. Poli Timişoara 10 4 1 5 257-289 9

10. CSM Satu Mare 10 3 1 6 291-306 7

11. U. Cluj-Napoca 10 3 1 6 258-281 7

12. CSM Medgidia 10 2 0 8 265-347 4

13. Dinamo Bucureşti 10 1 1 8 294-356 3

14. SCM Rom Cri Braşov 10 0 1 9 238-321 1