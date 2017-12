Victorie clară pentru AS Performer

Calificată în premieră în faza zonală a Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor C, AS Performer Constanţa a susţinut ieri prima partidă din Grupa B în cadrul turneului Grupei a 5-a, găzduit de stadionul “Farul” din Constanţa. Echipa pregătită de Viorel Farcaş, ajutat de Raj Cărăuleanu şi Laurenţiu Gheorghe, a debutat cu dreptul, obţinând o victorie convingătoare în faţa celor de la LPS Buzău, scor 3-0. Gazdele au dominat clar întâlnirea, dar au trebuit să aştepte până în finalul primei reprize pentru a deschide scorul. Astfel, soarta partidei s-a decis înainte de intrarea la cabine, Cosmin Zamfir, în min. 27, şi Robert Ştefancu, în min. 34, aducând un avantaj de două goluri pentru constănţeni. După pauză, gruparea de pe litoral a mai înscris o singură dată, tot prin Robert Ştefancu, în min. 61. “A fost o victorie uşoară, dar băieţii au avut mici sincope, cauzate de tracul debutului. Ne aşteaptă o partidă dificilă cu Dinamo, una dintre cele mai bune echipe din ţară, alături de Viitorul, şi trebuie să facem mai mult dacă vrem să câştigăm”, a spus antrenorul Viorel Farcaş. AS Performer a evoluat în următoarea formulă: Iordan - Carabuz, Neghiniţă, Lefter, Ştefanencu - Robu (63 Mărculescu), Şola (65 Memet), Niţu (50 Tudor), Zamfir (53 Rombis) - Caraiola, Stancu (67 Sîrbu).

Azi, într-un meci decisiv pentru calificarea în finala turneului, AS Performer Constanţa va întâlni, de la ora 18.30, pe Dinamo Bucureşti, pe stadionul “Farul”. În celălalt meci al zilei, de la ora 17.00, tot pe arena din str. Primăverii, are loc întâlnirea din Grupa A FC Snagov - Astra Ploieşti. Finala, programată mâine, de la ora 18.00, se va disputa tot pe stadionul “Farul”, organizatorii hotărând să mute partidele de pe arena SNC, graţie condiţiilor foarte bune asigurate de cel mai mare stadion din Constanţa. În caz de egalitate, se vor executa lovituri de departajare.

Rezultate înregistrate în primele două zile ale turneului: Grupa A - luni: Steaua Dunării Galaţi - FC Snagov 0-2; marţi: Astra Ploieşti - Steaua Dunării Galaţi 1-0; Grupa B: LPS Buzău - Dinamo Bucureşti 0-9; AS Performer - LPS Buzău 3-0.