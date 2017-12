Victorie confortabilă pentru HCM

HCM Constanţa a obţinut o victorie scontată şi mult mai uşoară decât se anticipa în etapa a 12-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, învingând, cu 32-22, în deplasare, la Buzău, pe Dinamo Bucureşti. Avertizaţi de evoluţiile bune ale dinamoviştilor din Cupa Ligii, dar şi de noutăţile apărute în lotul pregătit de Sebastian Bota, HCM a început în forţă meciul de sâmbătă. Dorinţa de a pune rapid câteva goluri avans pe tabelă pentru a linişti orice tentativă de surpriză a gazdelor s-a materializat într-o diferenţă liniştitoare până la pauză, când Toma şi compania conduceau cu 20-9. HCM şi-a continuat jocul bun şi în actul secund, obţinând în final un succes clar şi meritat, scor 32-22. Pentru HCM au marcat: Toma 8g, Csepreghi 5g, Sadoveac 4g, Dragicevic şi Buricea - câte 3g, Stavrositu, Cutura şi Angelovski - câte 2g, Val, Şimicu şi Sabou - câte 1g.

„Ne aşteptam la o replică mai viguroasă, mai ales după achiziţiile reuşite de Dinamo, iar noi am abordat meciul fără cei doi stângaci, Criciotoiu şi Humet, ambii accidentaţi. Am vrut însă să luăm un avans hotărâtor de la pauză, pentru că Dinamo este o echipă ce îşi “adorme” adversarul prin stilul pe care îl adoptă şi nu am dorit să avem probleme în final”, a delcarat antrenorul secund al echipei constănţene, Alexandru Buligan.

Celelalte rezultate ale primei etape a returului: Ştiinţa Bacău - Potaissa Turda 28-28, Poli Timişoara - CSM Bucureşti 33-24, HC Odorhei - U. Cluj 39-29, CSM Ploieşti - Pandurii Tg. Jiu 20-23, Bucovina Suceava - CS Caraş Severin 21-20.

Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 22p, 2. HC Odorhei 19p, 3. Ştiinţa Bacău 17p (golaveraj: 352-300), 4. Potaissa Turda 17p (374-342), 5. Bucovina Suceava 14p, 6. CSM Bucureşti 13p, 7. CS Caraş Severin 10p (291-278), 8. Poli Timişoara 10p (298-301), 9. Pandurii Tg. Jiu 10p (292-309), 10. CSM Ploieşti 4p (313-364), 11. Dinamo Bucureşti 4p (300-386), 12. U. Cluj 4p (287-374).

Marţi, 5 februarie, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 2), HCM va evolua în Sala Sporturilor, în compania ultimei clasate, Universitatea Cluj.