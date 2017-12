Victorie cu punct bonus şi RCJ Farul a trecut pe locul secund

Rugby Club Judeţean Farul a cîştigat fără emoţii partida disputată ieri, pe teren propriu, în devansul etapei a 5-a a Diviziei Naţionale de rugby, scor 41-9 (15-3) cu RCM Timişoara, urcînd pe locul secund în ierarhia generală. Cu multe nume noi în garnitura de start, tehnicienii Farului dorind să ofere o şansă şi celor care au evoluat mai puţin pînă acum, echipa noastră a comis numeroase greşeli în primele 15 minute, astfel că tabela a rămas neschimbată. Primul eseu al jocului a venit în min. 15, cînd, după o grămadă la zece metri de terenul de ţintă advers, Jantjies a profitat de o greşeală în defensiva timişoreană şi a înscris prima încercare a meciului. Şase minute mai tîrziu, Aoina a beneficiat de o penalitate de la 25 m şi a mărit diferenţa la 8-0. Oaspeţii au redus din diferenţă tot în urma unei penalităţi, Fîntînaru reuşind să transforme de la 35 m în min. 24. Pînă la pauză, doar Farul a mai punctat pe tabela de marcaj. În min. 35, Cătălin Nicolae a reuşit o cursă impetuoasă, i-a pasat apoi lui Marian Dumitru, iar acesta a culcat balonul chiar la buturi: 13-3. Aoina a transformat fără probleme, iar la pauză s-a intrat cu 15-3 pentru RCJ Farul. La reluare, rugbyştii noştri au revenit şi mai determinaţi să încheie socotelile, iar pilierul Bejan a marcat primul său eseu în min. 45, scorul devenind 20-3. După o penalitate transformată de Fîntînaru, acelaşi Bejan a mai culcat încă o dată balonul în terenul advers şi cum Aiona nu ratează din poziţii centrale, scorul a devenit 27-6 pentru RCJ Farul. Ultimele puncte ale oaspeţilor au venit în min. 55, cînd Constantin Văcaru a înscris dintr-o lovitură de pedeapsă. Ultimele zece minute ale partidei au adus alte două eseuri pentru echipa constănţeană, Tudosa şi Agiacai trecîndu-şi numele pe lista marcatorilor. Aoina a tranformat de fiecare dată, RCJ Farul cîştigînd în final cu 41-9 o partidă pe care a dominat-o în totalitate. La final, tehnicianul Farului, Bruce Hodder, s-a declarat nemulţumit de modul în care echipa sa a evoluat în primele minute: “În ciuda acestei victorii, am jucat mai bine cu Baia Mare şi chiar cu Steaua. Sînt dezamăgit de prima parte a jocului, cînd lipsa de concentrare a adus la greşeli individuale şi nu am înscris mai repede“, a declarat Bruce Hodder.

Au evoluat - RCJ Farul (antrenor Bruce Hodder): Turashvili, Bejan, Tudosa, Agiacai, Cr. Munteanu, Carpo, Tavarkiladze, Chiriac, Jantjies, B. Muntean, M. Dumitru, Aoina, Gheară, Cl. Dumitru, C. Nicolae. Au mai intrat: I. Andrii, Strutinsky, Gargalîc, Zainea, Lungu, Puişoru, Makapelu; RCM Timişoara (antrenor Gică Văcaru): Szomi, Căpăţînă, I. Dumitru, Răileanu, Bradu, Ciocea, Paraschiv, Tănase, Zamfir, Fîntînaru, Neacşu, Biro, Stamatin, Zaibă, L. Văcaru. Au mai intrat: Borzaş, C. Văcaru, Bianu. Au abitrat: Robert Diaconescu - Gabriela Bălan şi Ciprian Costache. Clasament: 1. Steaua 64p; 2. RCJ Farul 55p* (un meci în plus); 3. Dinamo 54p*; 4. CSM Baia Mare 54p; 5.Cluj 32p; 6. Timişoara 22p (*- echipe penalizate cu un punct).