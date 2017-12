Victorie de moral pentru CS Tomis

Ajunsă pe poziţia a noua în clasamentul Ligii Naţionale de handbal feminin, CS Tomis Constanţa şi-a luat mult mai în serios rolul în etapa a 6-a. Cum cele două puncte puse în jocul cu Universitatea Reşiţa îi erau vitale, formaţia antrenată de Goran Kurtes şi Victor Dăbuleanu a părut mult mai motivată în adjudecarea lor. Constănţencele au controlat partida de la un capăt la altul şi s-au impus în final cu 26-20 (13-9). Cu toate acestea, partida nu a fost una lipsită de emoţii pentru Tomis. După o primă repriză în care extrema Ionela Topa a făcut legea pe partea stîngă, 8-2 (min.12), 11-6 (min. 19) şi 13-9 (la pauză), gazdele au scăzut ritmul în a doua repriză. Reşiţencele au profitat şi s-au apropiat periculos, în min. 40, 17-15 pentru Tomis. Tîlvîc a restabilit însă ordinea pe tabela de marcaj prin două reuşite spectaculoase, 19-15, iar constănţencele nu au mai avut emoţii. „Este foarte important că am reuşit să câştigăm. Mai avem de pus la punct foarte multe lucruri. S-a văzut asta, pentru că am făcut o serie de greşeli, dar am reuşit să ne îmbunătăţim jocul pe faza de apărare. Am luat doar 20 de goluri, ceea ce este bine. Să sperăm că vom pune la punct şi faza de atac, unde au fost cele mai multe greşeli”, a declarat antrenorul secund Victor Dăbuleanu. Marcatoarele Tomisului: Tîlvîc 9g, Topa 7g, Seifer 4g, Mateescu 2g, Pîrîianu, Iovănescu, Szabo şi Luca - câte un gol. Cele mai bune marcatoare de la U. Reşiţa au fost Lazăr 6g şi Cricleviţ 5g. Celelalte rezultate: Cetate Deva - Oţelul Galaţi 34-23; HCM Buzău - Rapid Bucureşti 39-24; Ştiinţa Bacău - U. Jolidon Cluj 23-32; Dunărea Brăila - Oltchim Rm. Vâlcea 27-42; Rulmentul Braşov - HC Zalău 26-31; HCM Roman - HCM Baia Mare 25-23.

Clasament: 1. Oltchim 12p; 2. Baia Mare 8p (golaveraj: 184-149); 3. Cluj 8p (169-149); 4. Roman 8p (163-144); 5. Zalău 8p (163-147); 6. Rulmentul 8p (179-166); 7. Brăila 6p (184-173); 8. CS TOMIS 6p (161-152); 9. Deva 6p (171-168); 10. Galaţi 6p (158-169); 11. Reşiţa 4p; 12. Buzău 3p; 13. Bacău 1p; 14. Rapid 0p.