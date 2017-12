Victorie de moral pentru CSU Neptun

Ultimul meci din play-out-ul Ligii Naţionale de handbal feminin a adus o victorie clară pentru CSU Neptun Constanţa, scor 31-20 (18-7) cu CSM Ploieşti. Ambele echipe vor evolua la turneul de menţinere-promovare de la Sibiu, programat la începutul săptămânii viitoare, iar acest lucru a făcut ca miza jocului de vineri, din Sala Sporturilor, să fie doar palmaresul confruntărilor directe. Neptunul a dorit să lase o impresie bună la ultimul joc pe teren propriu din acest sezon şi să câştige şi la capitolul moral, astfel că a început în forţă meciul: 4-1 - în min. 7 şi apoi 16-4 - în min. 22! Dumanska a apărat două lovituri de la 7 m, fiind printre cele mai bune jucătoare ale gazdelor în primele 30 de minute, iar la cabine s-a intrat cu un avantaj confortabil, scor 18-7 pentru CSU Neptun. Antrenorul Ion Crăciun a trimis-o pe teren şi pe Andreea Enescu, deşi era incomplet refăcută, pentru a mai câştiga în experienţă şi siguranţă în compartimentul defensiv, iar Constanţa s-a impus în final mai clar decât rezultatul înregistrat pe tabelă, scor 31-20. Pentru CSU Neptun au marcat: Mărginean 7g, Sheiko 6g, Motei 5g, Tiron şi Tămaş - câte 4g, Ionescu şi Orsivschi - câte 2g, Toma 1g.

„A fost un meci fără miză, pentru că menţinerea în prima divizie am jucat-o la Ploieşti. Şi acolo am avut jocul în mână, dar, ca şi astăzi (n.r. - vineri), am tratat unele faze cu superficialitate. Andreea Enescu este o jucătoare cu experienţă, care ne-a lipsit mult şi sper să ne ajute la Sibiu”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Ion Crăciun.

Ambele echipe vor evolua săptămâna viitoare, în perioada 2-4 iunie, la Sibiu, alături de HM Buzău (locul 2 în Seria A a Diviziei A) şi HC Alba Sebeş (locul 2 în Seria B a Diviziei A), în turneul de menţinere-promovare în primul eşalon. Primele două clasate vor participa în sezonul 2014-2015 al Ligii Naţionale de handbal feminin.

Programul etapei a 6-a din play-off-ul şi play-out-ul LN de handbal feminin - turneul locurilor 1-3, sâmbătă: Dunărea Brăila - HCM Baia Mare (ora 14.30, Digi Sport 2); turneul locurilor 4-6: HCM Roman - HC Zalău (ora 11.00); play-out, turneul locurilor 7-9: SCM Craiova - Cetate Deva (ora 17.00).