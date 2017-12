Victorie de orgoliu pentru FC Farul

Ajunsă în subsolul clasamentului Seriei I la fotbal şi ameninţată săptămână de săptămână cu neprogramarea din cauza problemelor financiare, FC Farul a detonat, vineri seară, “bombei” etapei a 24-a a Ligii a II-a. Contrar calculelor hârtiei, constănţenii s-au impus cu 2-1 în derby-ul local cu Săgeata Năvodari, formaţie care are drept obiectiv în acest sezon clasarea pe locul secund. Gazdele au avut un start perfect şi golgeterul Ştefan Ciobanu a deschis scorul, în min. 12, cu un şut la colţul lung, după ce a scăpat uşor din marcajul lui Goşa. Năvodărenii au replicat rapid, egalând situaţia opt minute mai târziu, când Jianu a deviat norocos şutul puternic expediat de Boroştean de la 25 m. Echilibrul s-a menţinut până la pauză, ambele combatante trecându-şi în cont câte o mare ocazie. Astfel, mingea trimisă de Ciobanu a lovit plasa laterală, în timp ce Jianu a nimerit bara din dreapta lui Zdrîncă după o lovitură de cap. La reluare, în min. 47, Gheară a gafat incredibil şi i-a oferit o minge lui Ciobanu, care a pasat perfect în faţa porţii, iar Sascău a îndeplinit o simplă formalitate, readucând Farul în avantaj. Disperaţi, elevii lui Aurel Şunda s-au aruncat în ofensivă, dar s-au lovit de o apărare condusă perfect de Liviu Ştefan, şi, chiar dacă Săgeata a încheiat partida cu patru atacanţi în teren, scorul a rămas neschimbat. „A fost un meci de mari ambiţii şi orgolii, dar s-a dovedit încă o dată că locul din clasament nu reflectă întotdeauna valoarea unei echipe. Am făcut pe teren tot ceea ce am exersat la antrenamente şi am dovedit că tot Farul rămâne brandul fotbalistic al Dobrogei. Personal, a fost şi o revanşă, pentru că am fost dat afară de la Săgeata, pe motivul că se doreşte întinerirea echipei. Am arătat încă o dată că nu sunt un fotbalist terminat”, a declarat Ştefan Ciobanu, cel mai bun jucător de pe teren. „Două greşeli personale şi două goluri înscrise de Farul. Acesta a fost meciul. La pretenţiile noastre, nu ne putem permite astfel de erori ale fundaşilor centrali. Situaţia a convenit de minune celor de la Farul, care s-au apărat organizat, în timp ce noi am dominat jocul şi am avut posesie. Au fost ambiţii mari, dar meciul s-a desfăşurat în limitele fair-play-ului”, a spus tehnicianul oaspeţilor, Aurel Şunda.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Gică Butoiu): Zdrîncă - Niţescu, I. Barbu, L. Ştefan, Paşcovici (84 G. Munteanu) - Husein, Păduraru (59 I. Lupu), Buzea, Stăncioiu, Sascău (89 Borza) - Şt. Ciobanu; Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Fl. Olteanu - Bold (76 Itu), Goşa, Gheară (51 Fl. Popa), Al. Vlad - Olah, V. Apostol (58 M. Gheorghe), Dîlbea, Boroştean - S. Chiţu, Jianu. Au arbitrat: Adrian Illyeş (Ploieşti) - Claudiu Florea (Piteşti) şi Dragoş Vlad (Tîrgovişte). Cartonaşe galbene: Zdrîncă, Buzea, Sascău / Olah. Marcatori: Şt. Ciobanu 12, Sascău 47 / Jianu 20.

Meciurile etapei - sâmbătă, ora 11.00: Viitorul Constanţa - Dinamo II Bucureşti; Steaua II Bucureşti - Astra Giurgiu; FC Snagov - Gloria Buzău; FC Botoşani - CF Brăila; Ceahlăul Piatra Neamţ - FCM Dunărea Galaţi; CS Otopeni - Juventus Bucureşti; duminică, ora 12.00: Delta Tulcea - Concordia Chiajna.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 23 18 5 0 57-14 59 (+26)

2. Săgeata Năvodari 24 16 2 6 42-20 50 (+14)

3. Concordia Chiajna 23 13 8 2 39-20 47 (+8)

4. Viitorul Constanţa 23 9 9 5 31-25 36 (+3)

5. Delta Tulcea 23 11 3 9 30-32 36 (+3)

6. CS Otopeni 23 11 3 9 29-31 36 (+3)

7. Dunărea Galaţi 23 8 7 8 33-24 31 (-5)

8. FC Botoşani 23 9 4 10 34-33 31 (-2)

9. FC Farul Constanţa 23 8 6 9 22-29 30 (-3)

10. FC Snagov 23 9 3 11 27-40 30 (-3)

11. Gloria Buzău 23 6 9 8 21-23 27 (-9)

12. Astra II Giurgiu 23 7 6 10 32-39 27 (-9)

13. Dinamo II Bucureşti 23 7 4 12 22-36 25 (-11)

14. Steaua II Bucureşti 23 4 5 14 22-40 17 (-16)

15. Juventus Bucureşti 23 3 6 14 21-42 15 (-21)

16. CF Brăila 22 1 6 14 16-30 12 (-24)