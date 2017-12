Victorie importantă pentru RC Cleopatra

Aflată la primul sezon în Divizia Naţională, RC Cleopatra se luptă cu şanse mari pentru ocuparea locului 8 în clasamentul final. Constănţenii au obţinut sîmbătă, pe teren propriu, o victorie importantă, cu 11-10, în etapa a 5-a a play-out-ului, în faţa uneia dintre contracandidate, Olimpia Bucureşti. Debutul a aparţinut gazdelor, care au marcat un eseu prin Bucevschi, însă bucureştenii au replicat printr-o lovitură de pedeapsă, stabilind scorul la pauză, 5-3. Mitanul secund a început cu un eseu transformat al oaspeţilor, care au preluat conducerea, dar elevii lui Cristian Brănescu au revenit spectaculos pe final. Mai întîi Cătănoiu a redus din handicap dintr-o lovitură de pedeapsă, pentru ca Bucevschi să reuşească primul drop-goal al Cleopatrei în acest sezon cu un sfert de oră înainte de final, reuşită care s-a dovedit decisivă. “A fost un meci urît şi închis, fără faze spectaculoase, chiar dacă ne-am fi dorit altceva. Din păcate, am intrat în jocul oaspeţilor şi chiar dacă ne propuseserăm să marcăm mai multe puncte, nu am mai reuşit. Este important însă că am învins şi, dacă vom cîştiga restanţa de sîmbătă, cu Bucovina Suceava, putem încheia turul din play-out pe locul secund al clasamentului”, a spus antrenorul Cleopatrei, Cristian Brănescu. “A fost o victorie muncită şi meritată”, a adăugat preşedintele clubului constănţean, Vasile Chirondojan. Celelalte rezultate ale etapei: Poli Iaşi - RC Bîrlad 22-15 şi Bucovina Suceava - CFR Braşov 67-0. Clasament: 1. Iaşi 40p; 2. Olimpia 35p; 3. RC Cleopatra 30p (14j); 4. Suceava 20p (14j); 5. Bîrlad 14p; 6. Braşov 0p.

În etapa a 5-a a play-off-ului s-a disputat sîmbătă un singur joc, Dinamo cedînd, pe teren propriu, în faţa Stelei, cu 29-30. Partida RCJ Farul - RCM Timişoara, scor 41-9, s-a disputat în devans, în timp ce meciul CSM Baia Mare - U Cluj a fost amînat pentru 12 august. Clasament: 1. Steaua 68p; 2. RCJ Farul 55p* (15j); 3. Dinamo 55p*; 4. CSM Baia Mare 54p; 5.Cluj 32p; 6. Timişoara 22p (15j) (*- echipe penalizate cu un punct).