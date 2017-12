Victorie importantă pentru RCJ Farul

Rugby Club Judeţean Farul Constanţa a obţinut, duminică, în faţa unei asistenţe numeroase, prima victorie din actualul sezon al Superligii Naţionale de rugby, scor 18-9 (15-0) cu CSM Bucureşti. Pe o vreme friguroasă, la ora partidei la Constanţa fiind minus două grade Celsius, peste 400 de iubitori ai sportului cu balonul oval au ţinut să fie aproape de favoriţi în noul proiect al echipei, bazat pe jucători tineri, dornici de mare performanţă. Şi RCJ Farul avea să le ofere în final un prim succes important, obţinut la capătul unei partide de mare luptă. Constanţa a deschis scorul prin Jantjies, în min. 5, din lovitură de pedeapsă, dar oaspeţii au avut două şanse de a egala situaţia pe tabelă tot din penalităţi. Cei care au modificat tabela au fost însă tot fariştii, în min. 25, prin Mototolea, care a finalizat cu eseu o frumoasă acţiune colectivă. La 8-0 pentru RCJ Farul, CSM Bucureşti a încercat să joace mai mult “la mână”, însă au mai fost surprinşi încă o dată în min. 33, de Stein, care a interceptat un balon la centrul terenului şi nu s-a oprit decât în buturile adverse. Jantjies a transformat cu siguranţă, iar scorul pauzei era 15-0 pentru Farul. Partea secundă a adus de la cabine o echipă oaspete şi mai determinată şi, chiar dacă nu au putut fructifica niciuna dintre incursiunile în “22“-ul Farului, au redus ameninţător din diferenţă prin trei penalităţi transformate de Onofrei. Ultimul cuvânt l-a avut tot echipa gazdă, Jantjies închizând tabela în minutele de prelungire tot dintr-o lovitură de pedeapsă. Scor final: RCJ Farul - CSM 18-9. Pentru RCJ Farul au evoluat: Stein, D. de la Harpe, D. de la Harpe, Gheară, Puişoru, A. Ion, Jantjies, Gorun, Cornei, Leon, Agiacai, Munteanu, Mototolea, Van Neel, N. Ion. Au mai intrat: Pastramă, Raţiu şi Sasu.

„S-au întâlnit practic locul patru cu locul cinci din campionatul trecut şi ne aşteptam la un meci echilibrat. Sunt mulţumit că băieţii au crezut în victorie şi s-au dăruit pe teren. Era important, mai ales că a fost şi primul meci şi omogenizarea nu s-a putut face. Este bine că am câştigat împotriva unei contracandidate la Final Four. Un lucru extraordinar a fost că, deşi a fost o temperatură scăzută, au fost foarte mulţi spectatori şi acest lucru ni-l şi dorim, să jucăm cu tribunele pline”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Cristinel Dragomir. „Am făcut unele greşeli şi nu am reuşit să gestionăm cum trebuie situaţia mai bună pe care o aveam în grămada ordonată. Am avut mai multe situaţii pe care nu le-am jucat aşa cum ne propusesem şi de aceea şi scorul în final s-a strâns, dar am câştigat şi avem o săptămână la dispoziţie pentru a pregăti meciul cu Dinamo”, a precizat şi antrenorul principal al RCJ Farul, Mircea Paraschiv.

Celelalte rezultate ale etapei: Steaua Bucureşti - Dinamo Bucureşti 27-10 şi CSM Ştiinţa Baia Mare - U. Cluj 58-11. RCM Timişoara a stat. Clasament: 1. Baia Mare 5p (esaveraj: 58-11), 2. Steaua Bucureşti 5p (27-10), 3. RCJ FARUL CONSTANŢA 4p, 4. RCM Timişoara 0p (0-0), 5. CSM Bucureşti 0p (9-18), 6. Dinamo Bucureşti 0p (10-27), 7. U. Cluj (11-58).