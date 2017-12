Victorie la Galaţi şi Săgeata e pe podium!

Sâmbătă, în etapa a 6-a a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari a obţinut un preţios succes în deplasare, 2-1 cu Dunărea Galaţi. A fost a treia victorie consecutivă pentru dobrogeni, care le-a permis să urce pe locul secund al clasamentului, după ce acum trei etape ocupau locul 14! În acelaşi timp, Săgeata a învins pentru prima oară la Galaţi, după două înfrângeri în sezoanele precedente, pe terenul unei echipe care pierde extrem de rar acasă. În primă repriză, gazdele au fost mai insistente în ofensivă, dar şi-au creat puţine ocazii clare de gol. „Cred că decisive au fost cele două schimbări inspirate făcute la pauză, care au oferit un plus de viteză jocului nostru. Am dominat centrul terenului şi apoi au venit şi golurile. Ne doream de mult să spargem gheaţa la Galaţi şi ne bucurăm că am reuşit. Jocul echipei e în creştere, iar atacanţii Zaharia şi Chiţu se înţeleg din ce în ce mai bine”, a declarat antrenorul secund al echipei din Năvodari, Gică Mina. Săgeata a deschis scorul în min. 63, prin Dorel Zaharia, care a fructificat centrarea lui Chiţu. Gazdele au egalat prin Chelaru, în min. 73, care a înscris la patru minute după ce a intrat pe teren, însă ultimul cuvânt l-a avut tot Dorel Zaharia, autorul golului victoriei în min. 76, după o acţiune a lui Toşca, încheiată cu un şut respins de portar.

Au evoluat pentru Săgeata (antrenor principal Constantin Gache): Gordin - Mişelăricu, Goşa, Fl. Popa - Costachi (46 Petean), A. Vaştag, N. Creţu, Ochiroşii (46 Toşca) - Vezan - S. Chiţu, D. Zaharia (86 Nanu). În etapa viitoare, sâmbătă, Săgeata va juca, pe teren propriu, cu Farul Constanţa.