Victorie la pas pentru HC Dobrogea Sud

Anunţat încă din vară, după ce şi-au asigurat promovarea în Liga Naţională, obiectivul celor de la HC Dobrogea Sud Constanţa pentru sezonul de debut pe prima scenă a handbalului masculin românesc, câştigarea titlului de campioană, prinde din ce în ce mai mult contur. Constănţenii şi-a asigurat primul loc în clasament la finalul turului sezonului regulat, după ce au obţinut joi, pe teren propriu, a 11-a victorie consecutivă, câştigând în faţa unei alte fruntaşe a clasamentului, AHC Potaissa Turda, scor 37-28 (19-5), în etapa a 12-a. Veniţi pe litoral cu gândul de a produce o surpriză, ardelenii s-au ţinut tare în startul partidei şi le-au pus multe probleme gazdelor, reuşind chiar să conducă pe tabela de marcaj. Suspansul a ţinut timp de 20 de minute, însă valoarea şi experienţa elevilor lui Djordje Cirkovici au făcut diferenţa. Cu Ionuţ Rudi Stănescu intrat între buturi şi cu Dalibor Cutura într-o excelentă dispoziţie de joc, constănţenii s-au distanţat şi au intrat la pauză cu un avantaj de patru goluri, 19-15.

SPECTACOL DUPĂ PAUZĂ

Faţa partidei s-a schimbat total la reluare, când gazdele au pus stăpânire pe joc şi au oferit o adevărată lecţie de handbal. Momentul-cheie s-a produs în min 35, când Dusko Celica a fost faultat dur de Nenad Savic, pe semicercul oaspeţilor. Iniţial, cei doi arbitri, Georgian Băducu şi Sorin Voicu, au lăsat jocul să continue, dar l-au oprit la semnalizarea observatorului, care a sesizat gravitatea accidentării. Medicii au intrat rapid pe teren şi i-au acordat îngrijiri jucătorului constănţean, care a acuzat probleme de respiraţie din cauza loviturii încasate. După ce acesta şi-a revenit, cei doi arbitri au luat decizia de a-i arăta cartonaşul roşu lui Savic, fără să acorde însă şi fault în favoarea formaţiei de pe litoral. Incidentul i-a mobilizat şi mai mult pe constănţeni, care au înscris gol după gol şi au risipit orice emoţii privind câştigătoarea, ajungând la un avantaj de zece goluri, 28-18. Diferenţa i-a permis lui Djordje Cirkovic să trimită pe teren şi tinerii, care au făcut spectacol, în aplauzele celor peste 1.000 de fani aflaţi în tribune. Pe final, alţi doi jucători au văzut cartonaşul roşu, pentru trei eliminări, Nikola Crnoglavac, respectiv Dragoş Iancu. „În prima repriză a fost mai greu, dar după pauză a mers foarte bine apărarea şi am înscris uşor pe contraatac. Ne dorim să câştigăm toate meciurile rămase din acest an şi să încheiem apoi şi sezonul regulat pe primul loc, pentru a avea un avantaj în play-off”, a spus Pedrag Vujadinovic. “Am început mai slab, însă am făcut un meci bun şi am câştigat la scor. În plus, au jucat şi cei tineri şi le-am oferit spectacol celor prezenţi la sală. Nu mai avem cum să pierdem primul loc la finalul turului şi suntem fericiţi. Păcat de înfrângerea din prima etapă, dar a fost o greşeală organizatorică şi ne-o asumăm”, a adăugat George Buricea. “Putem spune că suntem Diesel, ne încălzim mai greu, dar, după ce ne turăm motoarele, totul decurge aşa cum ne-am pregătit la antrenamente. Publicul a fost fantastic şi mulţumim din suflet că este alături de noi”, a completat Laurenţiu Toma.

Pentru HC Dobrogea Sud au marcat: Cutura 7, Vujadinovic 5, L. Toma 5, Nistor 4, Celica 3, Rakcevic 3, Buricea 3, Nikolic 2, Angelovski 2, Crnoglavac 2, Săulescu 1.

Miercuri au avut loc cinci meciuri din această etapă: HC Adrian Petrea Reşiţa - Poli Timişoara 25-25, HC Odorhei - CSM Făgăraş 34-22, CSU Suceava - CSM Bucureşti 24-29, HC Vaslui - Steaua 26-25, Dunărea Călăraşi - CSM Satu Mare 24-27. Partida Dinamo Bucureşti - CSM Focşani va avea loc duminică, de la ora 11.15 (în direct la Digi Sport 2 şi Dolce Sport 1).

Clasament: 1. HC DOBROGEA SUD 33p (golaveraj: 361-296), 2. Dinamo 26p (352-312), 3. HC Odorhei 26p (339-316), 4. Potaissa 25p (372-232), 5. CSM Bucureşti 21p (332-300), 6. HC Vaslui 21p (323-333), 7. Steaua 18p (331-325), 8. Poli Timişoara 15p (309-299), 9. CSU Suceava 15p (330-322), 10. Dunărea Călăraşi 13p (317-325), 11. CSM Focşani 11p (267-297), 12. HC Adrian Petrea Reşiţa 8p (297-337), 13. Satu Mare 6p (292-350), 14. CSM Făgăraş 3p (260-338).

