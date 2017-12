Victorie la scor pentru FC Viitorul

Susţinută de peste 2.000 de fani, FC Viitorul a înregistrat luni seară a cincea victorie din acest sezon, impunându-se clar în partida de pe teren propriu cu FC Voluntari, scor 3-0 (Aganovic 20, Nicoliţă 73, Mitrea 90+2), în etapa a 10-a a Ligii I. Cu antrenorul Gheorghe Hagi în tribună, din cauza suspendării primite în urma eliminării din întâlnirea cu FC Steaua, constănţenii au început jocul mai timid, dar au reuşit să deschidă scorul în min. 20, când mingea a ricoşat norocos la Aganovic, iar bosniacul a şutat perfect la colţul lung. Prima repriză s-a încheiat cu o ocazie în contul oaspeţilor, dar Rîmniceanu s-a opus egalării la şutul trimis de Vîlceanu de la 20 de metri. Jocul a continuat să fie lipsit de limpezime şi după pauză, dar gazdele şi-au mărit diferenţa în min. 73, în urma unei gafe a portarului Balauru, care a degajat greşit, iar Nicoliţă a reluat de la 18 metri în poarta goală. Trei minute mai târziu, gruparea de pe litoral a construit un contraatac rapid, însă Chiţu a nimerit bara din dreapta portarului ilfovean. Gazdele s-au relaxat, iar acest lucru era să le coste, FC Voluntari irosind trei ocazii uriaşe de a marca. Mai întâi, în min. 78, Cristocea a trimis slab din marginea careului, apoi, în min. 83, Pancu a scăpat singur, dar a fost blocat de Rîmniceanu, iar un minut mai târziu, Costea s-a încurcat în faţa porţii. Şi, cum ratările se răzbună, Mitrea a închis tabela în al doilea minut al prelungirilor, reluând cu capul după centrarea lui Răzvan Marin.

SE MENŢIN PE PODIUM

Graţie acestui succes, FC Viitorul îşi păstrează locul pe podium şi mai face un pas către calificarea în play-off. „Prin prisma rezultatului, pot spune că a fost o seară perfectă. Nu am făcut o partidă foarte bună, dar ne-au interesat în primul rând cele trei puncte. Este doar un început bun de campionat, am ridicat ştacheta sus şi trebuie să o menţinem acolo”, a spus secundul formaţiei constănţene, Cătălin Anghel. „Ne-am creat ocazii, dar nu am reuşit să înscriem şi am primit goluri pe greşeli personale. Cred că scorul este cam mare faţă de ceea ce s-a întâmplat pe teren”, a explicat antrenorul oaspeţilor, Flavius Stoican.

Au evoluat echipele - FC Viitorul (antrenor Gheorghe Hagi): Râmniceanu - Benzar, Hodorogea, Mitrea, Ciupe - Filip, Nedelcu (74 A. Chiţu), R. Marin - Ianis Hagi (68 Nicoliţă), Fl. Tănase (67 Boli), Aganovici; Balauru - Rus, Achim, Maftei, Briceag - Grigore (74 Todoran), Goossens (67 Pancu) - Vâlceanu, Kone, Iorga (46 Cârstocea) – M. Costea. Arbitru: Alexandru Tudor (Bucureşti). Asistenţi: Iulian Radu (Bucureşti) şi Marius Marchidanu (Brăila). Cartonaşe galbene: Hodorogea, R. Marin, Mitrea / Balauru, M. Costea.