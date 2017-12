Victorie la scor pentru HC Farul

La ultimul meci de pe teren propriu din acest campionat, HC Farul Constanţa a obţinut sâmbătă o victorie clară în duelul cu De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina, scor 41-14, în etapa a 26-a a Seriei A din Divizia A la handbal masculin. Fără centrul Vladimir Stankovic, în continuare accidentat, constănţenii nu au avut niciun fel de probleme în faţa unei echipe care a deplasat la Constanţa doar 9 jucători. Elevii lui Eden Hairi au dominat autoritar întâlnirea, asigurându-şi succesul încă de la pauză, când au intrat la cabine cu un avantaj liniştitor, 23-8. La reluare, chiar dacă i-a avut în teren pe cei doi juniori de 16 ani, portarul Gabriel Chilian şi pivotul Alexandru Popa, formaţia de pe litoral a continuat să se detaşeze pe tabela de marcaj. La final, antrenorii şi jucătorii constănţeni i-au dedicat victoria preşedintelui clubului, Nurhan Ali, care a împlinit 60 de ani chiar în ziua jocului. “Mă aşteptam la o astfel de victorie, pentru că ştiu ce pot aceşti băieţi. Este o mare diferenţă faţă de cum am început campionatul şi la ce nivel suntem acum. Se vede că s-a muncit mult şi vreau să le mulţumesc celor din staff-ul tehnic. Copiii i-au ascultat şi este un progres clar. Marea mea bucurie este că am folosit şi doi copii de 16 ani, ceea ce arată că ne gândim şi la prezent, dar şi la viitor. Am pornit la drum cu gândul la o clasare pe locul 6, dar ne-am depăşit obiectivul şi am încheiat cu o treaptă mai sus. Dacă nu ar fi fost jocurile de culise, am fi terminat pe 4. Dacă vom beneficia în continuare de sprijinul Consiliului Local, în sezonul viitor ne vom bate la promovare”, a spus Nurhan Ali. “Suntem mulţumiţi, pentru că ne-am atins obiectivul. Este un progres pentru noi, dar consider am fi meritat locul 4. În sezonul viitor, ne propunem să ne clasăm pe locul 1-3, ceea ce înseamnă promovarea directă sau accederea în barajul pentru promovare”, a adăugat antrenorul Eden Hairi. “A fost un sezon dificil şi suntem bucuroşi de locul pe care l-am ocupat, chiar dacă ne-am fi dorit să fim cu o poziţie mai sus. În sezonul viitor ne dorim promovarea şi vom face totul ca să ne îndeplinim obiectivul”, a completat interul Alexandru Pană.

Pentru HC Farul au marcat: Savu 8g, Cîrchea 7g, Lekovic 4g, Tudorancea 4g, Duşa 3g, Stoian 3g, Al. Popa 3g, Militaru 2g, C. Ion 2g, Cl. Marcu 2g, Loghin 1g, Cristolovean 1g, Al. Pană 1g.

Săptămâna viitoare, HC Farul va juca ultimul meci din acest sezon, urmând să întâlnească, pe teren neutru, formaţia clasată pe locul 5 în Seria B, cel mai probabil Universitatea Cluj.

