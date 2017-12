Victorie mare pentru voleibaliştii români: 3-2 cu Slovenia!

România a reuşit o partidă excelentă la debutul în turneul de calificare pentru Campionatul Mondial de volei masculin, turneu găzduit de localitatea Povoa de Varzim (Portugalia). Deşi Slovenia pornea cu prima şansă, datorită valorii şi a moralului superior, după victoria cu 3-1 asupra Greciei, tricolorii au început foarte bine meciul. În primul set, românii au condus pînă la 20-18, după care au mai reuşit doar două puncte, cedînd parţialul cu 22-25. Cu Gontariu şi Voinea cei mai eficienţi jucători, echipa noastră s-a revanşat în seturile următoare, pe care le-a dominat categoric şi le-a cîştigat cu 25-20 şi 25-13. A urmat un moment de cădere, speculat prompt de sloveni, care au egalat după 25-13 şi au împins partida în decisiv. Ex-iugoslavii au condus în prima jumătate a tie-break-ului, însă România a revenit senzaţional şi a obţinut un succes nesperat, 3-2 cu Slovenia, după 15-12 în decisiv! Au punctat pentru români: Gontariu şi Voinea - cîte 13, Began 8, Borota 7, Laza şi Ghimeş - cîte 2, Stancu 1. De la sloveni, cele mai multe puncte le-au reuşit Urnaut (22), Gasparini (15), Flajs şi Pajenk (cîte 10). Decisiv pentru victorie a fost raportul punctelor realizate pe erorile adverse: 29 România vs. 17 Slovenia!

„Am avut un meci foarte greu, cu o echipă valoroasă şi experimentată, pe care o cunoaştem destul de bine. Puteam să cîştigăm şi primul set, am condus cu 19-15, dar am pierdut la 22. Finalul tie-break-ului a fost de poveste, cred că slovenii încă nu şi-au revenit, vorbesc singuri şi acum! Au avut 12-10, noi am făcut 12-11, apoi am reuşit patru blocaje, două Voinicu’ şi două Adi Gontariu, şi am cîştigat cu 3-2! Dar ce blocaje, de unul singur, iar ultimul punct l-a reuşit Voinea”, a povestit constănţeanul Radu Began finalul unui meci de neuitat. „Este drept că nu ne aşteptam la acest succes, dar echipa a jucat la victorie şi a reuşit-o. Cu un antrenor ca Stelian (n.r. - Moculescu), totul este posibil! Slovenia este o echipă cu experienţă, are jucători care evoluează în Liga Campionilor, de aceea victoria este cu atît mai preţioasă. Remarc în primul rînd antrenorul, apoi pe Gontariu, Began şi Voinea, dar şi ceilalţi au contribuit la victorie. Să dea Dumnezeu să jucăm tot aşa şi în celelalte meciuri!”, a încheiat Viorel Manole, secretarul general al Federaţiei Române de Volei.

Au evoluat - România (antrenor Stelian Moculescu): Ghimeş - Gontariu, Began, Stancu, Voinea, Borota şi Feher - libero (au mai jucat Ciortea, Lică-cpt., Laza şi Dascălu); Slovenia (antrenor Gregor Hribar): Satler - Gasparini, Pajenk, Cebron, Urnaut-cpt., Flajs şi Skorc - libero (au mai jucat Vincici, Sket, Sabec şi Komel).

Tot aseară, Portugalia a învins Grecia, cu 3-1 (25-21, 18-25, 25-20, 25-22).

Programul de azi: Danemarca - Grecia (ora 19.30) şi Portugalia - România (ora 22.00).

Gabriel TURCU

Clasament

1. Portugalia 2 2 0 6:1 4

2. Slovenia 2 1 1 5:4 3

3. ROMÂNIA 1 1 0 3:2 2

4. Grecia 2 0 2 2:6 2

5. Danemarca 1 0 1 0:3 1