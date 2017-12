Victorie meritată pentru Săgeata

Săgeata Năvodari s-a impus la limită, scor 1-0, în meciul de sâmbătă cu CS Otopeni, prin golul înscris de Sorin Chiţu în min. 66. O victorie meritată pentru gazde, care se menţin pe locul 2 în clasamentul seriei întîi a Ligii a II-a la fotbal, la doar trei puncte de lider, Ceahlăul Piatra Neamţ. „Aşa cum am anticipat, oaspeţii şi-au vândut scump pielea şi s-au apărat organizat. Am dominat clar începuturile celor două reprize şi cred că, dacă eram mai atenţi la unele faze, am fi marcat mai multe goluri. Important este însă că am câştigat, chiar şi cu 1-0”, a declarat după joc antrenorul principal al gazdelor, Aurel Şunda. Cei de la Otopeni şi-au creat puţine ocazii de poartă, trei dintre ele apărând în urma unor ezitări ale portarului gazdelor, Florin Olteanu. „Cred că se simte oboseala la Olteanu, el joacă non-stop de doi ani. Este un portar valoros şi ne bazăm în continuare pe el”, şi-a apărat Şunda jucătorul, care nu a avut sâmbătă o evoluţie prea reuşită. Cea mai mare greşeală a fost cea din minutul 14, când a ieşit la marginea careului să respingă un balon trimis în adâncime, a ezitat, a preluat pe piept şi a alunecat. Atacantul Balaur l-a contrat şi apoi s-a împiedicat de Olteanu, iar arbitrul a dictat lovitură liberă de la marginea careului şi cartonaş galben pentru portar. „Am venit la Năvodari cu speranţa de a lua măcar un punct, însă am întâlnit o echipă foarte bună, care a demonstrat că îşi merită locul în clasament. Cred că la faza din min. 14 portarul gazdelor trebuia eliminat, iar cu un om în plus altfel se juca meciul în continuare. Per total însă, gazdele au dominat şi au avut ocazii mai clare de gol, astfel că victoria lor este meritată”, a recunoscut Mugur Porumbacu, preşedintele grupării din Otopeni. În etapa următoare, Săgeata Năvodari (locul 2, cu 28 de puncte) va juca în deplasare, cu Juventus Bucureşti (locul 14, cu 13 puncte).