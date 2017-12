Victorie neconvingătoare pentru FC Farul

După ce s-a impus greu în fieful celor de la Axiopolis Cernavodă, scor 2-1, în primul amical al anului, FC Farul s-a chinuit sâmbătă, în prima partidă de verificare desfășurată pe teren propriu, câștigând la limită, scor 2-1, în fața formației din Liga a III-a Delta Dobrogea Tulcea. Cu o formulă de echipă din care au lipsit mulți titulari, care au absentat din cauza gripei contractate în ultimele zile, gruparea de pe litoral a deschis scorul în min. 22, prin Jianu, care a șutat de la marginea careului, la colțul lung. Cu un minut înainte de pauză, tulcenii au restabilit egalitatea, Cl. Dragu reluând din careu, după o serie de erori în defensiva gazdelor. În prelungirile primei reprize, același Jianu și-a readus echipa în avantaj, speculând o gafă a tulcenilor. Mitanul secund a fost dominat de tulceni, care și-au creat câteva ocazii de a marca, dar scorul a rămas neschimbat.

Au evoluat echipele - FC Farul (antrenor Marian Dinu): V. Neagu - Cl. Popa (35 Moroșanu), Buzea, Tudorache, Giurgiu (53 Sescioreanu) - Ochia, Cîrstoiu, R. Neagoe (53 Muscă) - Pîslaru, Jianu, Vieru (53 Miron); Delta (antrenor Daniel Iftodi): Vlase (46 I. Olteanu) - Marus, Gâță (46 Boariu), Mircaș, Rusu - N. Crețu (46 Bacanov), Coconașu, Amet, Bălan - Lupu (46 Paraschiv), Cl. Dragu (46 Stoian). Arbitri: Claudiu Marcu - Gabriel Bodnar și Ionuș Erchian.

MARIAN DINU A CERUT ÎNTĂRIRI. Prestația slabă a fost taxată dur de antrenorul Marian Dinu, care a cerut urgent conducerii clubului să întărească lotul, mai ales că mai sunt doar două săptămâni până la reluarea campionatului Ligii a II-a. „A fost un test reușit și am avut ocazia să văd la ce nivel suntem. Au fost 26 de jucători în cantonament, dar mai mult de 14 dintre aceștia nu putem opri în lot. Trebuie să facem curățenie și, dacă ne dorim rezultate, avem nevoie urgent de 4-5 jucători care să vină și să joace titulari. Cu acest lot, nu avem nicio șansă la play-off și sper ca în zilele următoare să vină președintele clubului și reprezentantul Consiliului Județean Constanța, să discutăm și să tragem linie, pentru că timpul ne presează. Trebuie să rezolvăm ceva în cel mai scurt timp, iar dacă vrem performanță, avem nevoie de implicarea conducerii clubului prin transferuri și plata restanțelor către jucătorii rămași din prima parte a campionatului. După jocul cu Tulcea, aș putea să mă bazez doar pe cinci jucători, pentru că la marea majoritate dintre cei care au intrat pe teren se vede lipsa de valoare. Nu am văzut niciodată Farul atât de jos din punct de vedere valoric”, a spus Marian Dinu. „Nu am văzut ca Farul să aibă echipă mai slabă decât în acest an”, a completat antrenorul tulcenilor, Daniel Iftodi.

IMPLICARE DE LA CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA. Situația s-ar putea schimba considerabil după ce Consiliul Județean Constanța a alocat 1,7 milioane de lei pentru fotbalul de performanță din județ. „Consiliul Județean Constanța a intrat majoritar la FC Farul și sperăm într-o perspectivă crescătoare și promovarea în prima ligă, acolo unde a fost zeci de ani la rând. Sperăm că dobrogenii, constănțenii vor veni la stadion, pentru că deja am început schimbările. Întotdeauna am dorit să ne implicăm, dar, din păcate, au fost probleme juridice cu foștii acționari. În acest moment au încetat aceste litigii și am putut cu adevărat să intrăm și cu buget, și cu autoritatea Consiliului Județean în acest club-fanion al Dobrogei și al României. Îmi aduc aminte că, la plecarea lui Petre Grigoraș, FC Farul era pe locul 5 în prima ligă. O să începem restartarea și revenirea tot cu Petre Grigoraș pe bancă”, a declarat președintele CJC, Nicușor Constantinescu.