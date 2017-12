Victorie normală pentru Africa de Sud

Dacă partida dintre Africa de Sud şi Noua Zeelandă s-ar fi disputat între echipele de rubgy, probabil că am fi asistat la un meci de excepţie şi la un adevărat spectacol. Cum pe arena din Rustenburg au fost echipele de fotbal am avut parte de o partidă modestă în care victoria a revenit - conform aşteptărilor - echipei gazdă, mult mai bună decît adversara sa la capitolul fotbal! Cu cîte un gol pe repriză - ambele semnate de Parker, care şi-a răscumpărat monumentala gafă din meciul cu Irak - Africa de Sud a făcut un prim pas spre semifinalele competiţiei. Dar sîmbătă urmează partida cea mai dificilă, contra Spaniei. Un egal ar asigura gazdelor calificarea, dar este greu de crezut că Spania va face concesii acum, cînd poate bate recorduri după recorduri! Şanse de calificare în semifinale are şi Irak, asiaticii avînd nevoie de o victorie la trei goluri diferenţă în faţa Noii Zeelande şi de o mînă de ajutor din partea Spaniei! Rezultate din Grupa A: Spania - Irak 1-0 (David Villa 54); Africa de Sud - Noua Zeelandă 2-0 (Parker 21, 52). Clasament: 1. Spania 6p; 2. Africa de Sud 4p; 3. Irak 1p; 4. Noua Zeelandă 0p.

În prima partidă de ieri, din Grupa B: SUA - Brazilia 0-3 (Felipe Melo 7, Robinho 20, Maicon 62). Brazilienii au vrut să scape de emoţiile pe care le-au avut cu Egiptul şi au forţat chiar din startul partidei, înscriind rapid două goluri. Apoi au temporizat şi au mai reuşit să înscrie după pauză. Dar numai după eliminarea lui Kljestan (al doilea meci consecutiv cu jucător eliminat pentru SUA!), din min. 57. Nord-americanii au forţat pe final, sperînd la golul de onoare, dar s-au ales doar cu două şuturi în bară! Brazilia obţine calificarea în semifinale şi rămîne ca disputa cu Italia să stabilească... ghinionista care va întîlni Spania în semifinale!