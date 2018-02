Victorie pentru Axiopolis Cernavodă în fața juniorilor de la FC Viitorul

Echipa de fotbal Axiopolis Sport Cernavodă (locul 3 în Liga a 3-a) își continuă seria partidelor de verificare înaintea începerii returului. Miercuri seară, jucătorii antrenați de Ionel Melenco au evoluat pe terenul sintetic de la Academia Hagi în compania juniorilor sub 17 ani de la FC Viitorul. Disputată pe o ploaie sâcâitoare, partida s-a încheiat cu scorul de 2-1 (0-0) pentru Axiopolis, care a punctat prin Cătălin Crețu (minutul 66) și Alexandru Vieru (minutul 90). Pentru formația antrenată de Constantin Fălină și Nicolae Roșca a înscris Remus Pârnău, în minutul 83.

Echipa din Liga a 3-a a utilizat următorii jucători: Puia (65 Nanu) - A. Rusu (72 C. Dumitrescu), Andrescu, Răvoiu (46 C. V. Hristu), L. Gheorghe (46 M. Al. Hristu) - Vieru (55 C. Crețu), R. Moldoveanu - Beșleagă (46 Loloț), Fotescu (70 Beșleagă), R. Mihalache (46 E. Abibula) - Moise (70 Vieru). Nu au evoluat Daniel Zaharia, Sasu și George Rusu. Ultimul a fost operat la genunchi și a început recuperarea.

Au evoluat pentru FC Viitorul U-17: Șerban (60 Stănciulescu) - Georgescu (60 Cristocea), Călin (60 Grameni), Vlad, Grosu (60 Lazăr) - Matiș (60 Neagu), Grameni (46 Sârbu), Mureșan (60 Voicu) - Dumitrescu (60 Bodișteanu), Pocol (60 Pârnău), Pitu.

Pentru Axiopolis, următorul meci amical va avea loc duminică, de la ora 11.00, la Constanța, cu juniorii U-19 de la ACS Performer.