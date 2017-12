Victorie pentru CS Tomis

Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa pare tot mai pregătită pentru reluarea campionatului. Handbalistele constănţene nu s-au lăsat amorţite de gerul de afară şi s-au impus categoric în amicalul susţinut ieri, în Sala Sporturilor din Constanţa, în faţa celor de la Oţelul Galaţi, scor 33-20 (12-10). Deşi a evoluat fără Janina Luca, Ana-Maria Hamciuc şi Raluca Borodi, puse pe lista de trasferuri, Tomis a părut o echipă mult mai închegată, atât pe faza de apărare, cât şi pe cea de atac. Oţelul Galaţi nu a putut ţine piept Tomisului decât în prima repriză, echipa pregătită de Gabriela Artene părând lipsită de putere după accidentarea Nicoletei Iacob (min. 25). Ritmul întâlnirii a fost rupt în repriza a doua, când Tomis s-a desprins decisiv. Noile achiziţii, Amelia Busuioceanu, Alina Şorodoc sau Aneta Barcan, au adus un plus de viteză important echipei constănţene în ofensivă. Celor trei s-a alăturat şi Gabriela Szabo, care a avut o evoluţie surprinzătoare pe postul de extremă dreapta, unde a fost reprofilată în lipsa Mihaelei Seifer, care este accidentată, iar Tomis s-a impus la o diferenţă categorică, 33-20. „A fost un test util pentru noi, a mers şi atacul şi apărarea şi sperăm să facem acelaşi lucru şi în campionat. Am evoluat pe un post inedit pentru mine, dar mă bucur că am avut o evoluţie bună. Sper să prind curaj şi să joc la fel de bine şi pe inter”, a declarat Gabriela Szabo. „Este bine că am reuşit să punem la punct unele lucruri, atât în faza de atac, cât şi în cea de apărare. Sper că această pauză a fost una benefică fetelor, iar la primul meci din campionat să avem o altă faţă şi să câştigăm partida cu Roman, care pentru noi este destul de importantă”, a declarat antrenorul secund Victor Dăbuleanu. Marcatoarele Tomisului au fost: Szabo 8g, Busuioceanu 7g, Tîlvîc 5g, Topa, Pătru, Mateescu şi Pătuleanu - câte 2g, Iovănescu, Barcan, Şorodoc, Pîrîianu şi Druţu - câte un gol. În această dimineaţă, de la ora 9.30, tot în Sala Sporturilor, CS Tomis şi Oţelul Galaţi vor susţine o nouă partidă amicală.