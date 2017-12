Victorie pentru CSO Ovidiu conturată în prima repriză

CSO Ovidiu a obţinut, vineri, în faţa propriilor suporteri, un nou succes important, învingînd, cu 3-0, pe CS Eforie. În faţa singurei echipe care a reuşit să o învingă în acest sezon, gazdele au început timorat jocul şi acest lucru putea să-i coste. Prima mare ocazie a meciului le-a aparţinut celor din Eforie, Sorin Zgubea ratînd însă dintr-o situaţie de unu la unu cu portarul. În schimb, la prima ocazie mai importantă, în min. 15, CSO Ovidiu a deschis scorul: plecat dintr-o poziţie suspectă de ofsaid, Agafiţei a intrat în careu, i-a pasat lui Boraş, iar acesta l-a învins pe portarul Vasiliu cu un şut la vinclu de la 12 m. Gazdele au pus stăpînire pe joc, iar al doilea gol a venit firesc, fundaşul Răvoiu înscriind, în min. 21, de la opt metri, cu o frumoasă lovitură de cap. Pînă la pauză, şi-au mărit avantajul după ce Agafiţei a marcat, în min. 35, în urma unei combinaţii reuşite cu Decebal Curumi. Acesta a fost şi scorul final, pentru că, în partea a doua a partidei, ambele formaţii s-au întrecut în ratări. “Nu ne-am dorit o răzbunare în faţa celor de la Eforie, ci doar să cîştigăm cele trei puncte. Am avut ceva probleme în debutul meciului, cînd oaspeţii au fost periculoşi în urma unor contra-atacuri, însă după ce am marcat am jucat mai bine. Niciodată nu jucăm cu gîndul la ce se întîmplă în meciurile contracandidatelor, ne interesează doar jocul nostru. Şanse de a juca barajul avem şi noi şi Rapid. Rămîne de văzut care echipă va rămîne mai concentrată pînă la final, care îşi va dori mai mult această promovare“, a declarat Cătălin Anghel, antrenorul celor de la CSO Ovidiu. În urma acestei victorii, CSO Ovidiu continuă lupta pentru calificarea în barajul de promovare în Liga a 2-a. La acest meci a asistat şi fostul jucător al Farului, Cristi Şchiopu. Au jucat - CSO Ovidiu (antrenor Cătălin Anghel): C. Popa - I. Drăgoi, Răvoiu, Posteucă, Şuta - Niţescu (62 M. Dan), Pleşa (80 Caramişin), I. Florea, Boraş (68 Ciuciuleacă) - Agafiţei (82 Gombar), Curumi; CS Eforie (antrenori Gheorghe Nedu şi Gică Butoiu): Vasiliu - Moiseiu, Croitoru, Fugaru, Tănase - Della, Potoşcă, Măgureanu (71 Başchir), Medjitov (62 Aneste) - Zgubea (46 Culeafă), Chelariu (46 Nedelea). Cartonaşe galbene: Zgubea, Aneste, Fugaru / Şuta. Au arbitrat: Victor Stănişteanu (Buzău) - Vasile Popescu (Buzău) şi Lucian Moldovanu (Oneşti).