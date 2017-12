Victorie pentru FC Viitorul II, remiză pentru Axiopolis

Vineri și sâmbătă au avut loc partidele primei etape din Liga a 3-a la fotbal, ediția 2016-2017. Cele două formații din județul Constanța repartizate în Seria a 2-a au jucat pe teren propriu și au obținut rezultate pozitive, o victorie și un egal.

Pe Stadionul Central de la Academia Hagi, într-un duel al sateliților unor echipe de Liga 1, FC Viitorul II a dispus cu scorul de 3-2 de AFC Astra II Giurgiu, prin golurile marcate de Alexandru Stoica (34) și Ionuț Vînă (40, 44) pentru gazde, respectiv Romario Moise (26) și Valentin Gheorghe (78). Au evoluat pentru FC Viitorul II (antrenori Cristian Cămui și Vasile Mănăilă): Tordai - A. Rusu, Burdeț, Mitache, D. Dumitrescu - Cicâldău, Neniță, Panait (58 Fotescu) - Vînă, Stoica (90 Vîlcea), Cruceru (46 Cr. Ene).

Aflată la debut în eșalonul al treilea, nou-promovata Axiopolis Cernavodă a jucat pe teren propriu cu Dinamo II București, scorul final fiind 0-0. „A fost un meci reușit, plăcut, iar rezultatul a fost echitabil, cu toate că noi am ratat multe ocazii în prima repriză. Am controlat primele 60 de minute ale partidei, însă adversarii au revenit în ultima jumătate de oră. Este un punct de moral pentru viitor, mai ales că suntem nou-promovați și avem mulți jucători debutanți la acest nivel”, a declarat antrenorul dunărenilor, Vasile Enache. La meciul de la Cernavodă au asistat peste 800 de spectatori! Din minutul 80, gazdele au evoluat fără Claudiu Enache, eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

Au jucat pentru Axiopolis: G. Celnicu - G. Rusu, Zaharia, Andreescu, Benghea - Buhuș (70 I. Gheorghe), Cl. Enache - C. Dumitrescu, Moldoveanu (75 M. Hristu), Dogaru (80 Antip) - Moise (85 A. Celnicu). Mai fac parte din lot Mirică, Nanu (portari), Metcher, C. Hristu, Iacobici, Regep, R. Ivan și Lefterică (jucător care a contribuit la promovare, dar nu va putea evolua în turul campionatului pentru că este plecat la un curs). Benghea, C. Dumitrescu, Moldoveanu, M. Hristu, Nanu și Iacobici sunt juniori. Husein a plecat la FC Farul acum trei săptămâni, însă ar putea să revină la Axiopolis, Erdal nu mai este în lot, iar în cazul lui Rădoi sunt probleme cu legitimarea.

Celelalte rezultate ale etapei: ACS Înainte Modelu - Metaloglobus București 2-3; SC Popești Leordeni - Delta Dobrogea Tulcea 2-1; CSM Oltenița - Viitorul Domnești 2-1; Unirea Slobozia - Petrolistul Boldești 3-0; Arsenal Malu - CS Tunari 0-1.