Victorie pentru Halep, înfrângere pentru Niculescu

Constănțeanca Simona Halep, locul 3 WTA, a învins-o, ieri, cu scorul de 6-4, 6-2, după o oră şi 11 minute de joc, pe britanica Naomi Broady, locul 208 WTA, beneficiară a unui wild card, și s-a calificat în optimile de finală ale turneului de categorie Premier de la Birmingham, dotat cu premii totale de 731.000 de dolari. Primul set a fost mai echilibrat, Broady, o specialistă pe iarbă, înaltă de 1,89 metri şi cu un serviciu năpraznic, rezistând până la 4-4, moment în care Halep, principala favorită la Birmingham, a fructificat prima minge de break din meci. După ce a salvat o minge de rebreak, Halep s-a impus în primul set după 39 de minute. În setul secund, Simona s-a desprins la 3-0 și nu a mai avut emoții. Halep va juca în turul al treilea cu învingătoarea partidei dintre Klara Koukalova (Cehia, locul 92 WTA, jucătoare venită din calificări) şi Caroline Garcia ( Franţa, locul 33 WTA şi cap de serie nr. 16). Prin prezența în optimile de finală ale turneului de la Birmingham, Halep și-a asigurat un premiu de 8.670 de dolari şi 55 de puncte WTA.

Simona Halep s-a declarat mulţumită de evoluţia ei în primul meci pe care l-a disputat pe iarbă în acest an, în condiţiile în care a spus că a avut parte de o adversară dificilă, britanica Naomi Broady, informează site-ul oficial al WTA. „Am avut o adversară dificilă astăzi (n.r. - ieri). Ea a jucat bine, iar primul ei serviciu a fost puternic. Nu este uşor să returnezi. Primul set a fost greu. Pot să spun că am avut un pic de noroc să fac break-ul la finalul lui. În general, sunt mulţumită de ceea ce am făcut şi de faptul că am câştigat acest meci”, a declarat tenismena constănțeană.

În schimb, Monica Niculescu, locul 49 WTA, a pierdut duelul cu Barbora Zahlavova Strycova (Cehia, 28 WTA, a zecea favorită), scor 2-6, 6-3, 2-6, după o oră şi 54 de minute de joc. Pentru participarea la turneul de la Birmingham, Niculescu va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 2.280 de dolari.