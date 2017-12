Victorie pentru Petrolul, doar remiză pentru CFR în UEL

Petrolul Ploieşti a obţinut o victorie scontată aseară, în duelul cu echipa albaneză KS Flamurtari, din prima manşă a turului al doilea preliminar din UEFA Europa League, şi are prima şansă la calificare. În schimb, CFR Cluj a remizat pe teren propriu în disputa cu formaţia sârbă FK Jagodina şi va avea o misiune dificilă în retur. Manşa secundă este programată la 24 iulie, echipele noastre urmând să evolueze în deplasare.

La Ploieşti, Petrolul a învins pe Flamurtari, scor 2-0 (Nepomuceno 77, Tamuz 84), finalul partidei fiind favorabil “găzarilor”. Antrenorul Răzvan Lucescu a utilizat următorii jucători: Pecanha - Alcenat, Hoban, Geraldo, Fanchone - L. Marinescu (72 Nkoyi), De Lucas - Albin (46 Nepomuceno), Mutu (cpt.), Teixeira - Tamuz (85 Morar).

La Cluj-Napoca, CFR a terminat nedecis, scor 0-0, confruntarea cu Jagodina, astfel că manşa retur va decide echipa calificată în turul al treilea. Antrenorul Vasile Miriuţă a utilizat următorii jucători: Felgueiras (cpt.) - M. Susic, Larie, I. Rada, Tiago Lopes - Sulley, Monroy (88 Păun) - Deac, Negruţ (75 Christian), Fl. Costea (58 Jakolis) - Chuka.

Astra Giurgiu, deţinătoarea Cupei României, va debuta în UEFA Europa League în turul al treilea preliminar.

Rezultatele înregistrate în celelalte partide din prima manşă a turului al doilea preliminar din UEL disputate până la ora închiderii ediţiei: FC Astana (Kazahstan) - Hapoel Tel-Aviv FC (Israel) 3-0, FC Kairat Almaty (Kazahstan) - Esbjerg fB (Danemarca) 1-1, Neftci PFK (Azerbaidjan) - FC Koper (Slovenia) 1-2, MFK Kosice (Slovacia) - FC Slovan Liberec (Cehia) 0-1, KF Laci (Albania) - FC Zoria Lugansk (Ucraina) 0-3, FK Buducnost Podgorica (Muntenegru) - AC Omonia Nicosia (Cipru) 0-2, FC Dinamo Minsk (Belarus) - Myllykosken Pallo-47 (Finlanda) 3-0, FK AS Trencin (Slovacia) - FK Vojvodina (Serbia) 4-0, IF Elfsborg (Suedia) - Inter Baku (Azerbaidjan) 0-1, FK Atlantas (Lituania) - FC Şahtior Karagandy (Kazahstan) 0-0, JK Nomme Kalju (Estonia) - KKS Lech Poznan (Polonia) 1-0, RoPS Rovaniemi (Finlanda) - Asteras Tripolis FC (Grecia) 1-1, Ruch Chorzow (Polonia) - FC Vaduz (Liechtenstein) 3-2, FC Zestafoni (Georgia) - FC Spartak Trnava (Slovacia) 0-0, PFC Botev Plovdiv (Bulgaria) - SKN St Polten (Austria) 2-1, IF Brommapojkarna (Suedia) - Crusaders FC (Irlanda de Nord) 4-0, FK Mlada Boleslav (Cehia) - NK Siroki Brijeg (Bosnia & Herţegovina) 2-1, FC Neman Grodno (Belarus) - FH Hafnarfjordur (Islanda) 1-1, Rosenborg BK (Norvegia) - Sligo Rovers FC (Irlanda) 1-2, CSKA Sofia (Bulgaria) - FC Zimbru Chişinău (Republica Moldova) 1-1, FC Lucerna (Elveţia) - Saint Johnstone FC (Scoţia) 1-1.