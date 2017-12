Victorie previzibilă pentru RCJ Farul

RCJ Farul a obţinut sâmbătă o victorie logică şi pe deplin meritată în deplasarea de la Arad, 40-8 cu CSU “Aurel Vlaicu“, în etapa a 9-a a Superligii Naţionale de rugby. Cele şase eseuri reuşite le asigură rugbyştilor constănţeni şi punctul bonus ofensiv, absolut necesar în cursa de urmărire a echipelor aflate pe primele două poziţii, CSM Baia Mare şi Steaua Bucureşti. Fără Carpenter, Van Wyk şi Jantjies, dar şi mult prea încrezătoare în forţele proprii, RCJ Farul a început mai slab meciul. În plus, gazdele au încercat să demonstreze că pot mai mult decât au arătat în precedentele jocuri, astfel că după primele 40 de minute tabela indica doar 7-3 pentru Farul. Pauza a fost un sfetnic bun pentru constănţeni, care au dominat cu autoritate partea secundă şi au obţinut un succes scontat. „Am început mai greoi meciul. Poate că nu i-am luat foarte în serios pe arădeni, dar după pauză, odată cu schimbările făcute, jocul nostru a fost cu totul altul. Am dominat la toate capitolele şi am obţinut şi punctul bonus, foarte important pentru clasament“, a declarat căpitanul Farului în această partidă, Onal Agiacai. Antrenorul Cristi Brănescu a început meciul cu următoarea formulă: Nicolae, Apostol, Gheară, Pîrvu, Puişoru, Lazăr, Ivan, Vîlcu, Mitu, Mototolea, Cr. Munteanu, Agiacai, Sasu, Turashvili, Zapan. Au mai intrat: Cornei, Graur, Boar, Carpo, Zainea, Bezuşcu, M. Dumitru. Pentru RCJ Farul au înscris: Nicolae - 2 eseuri, Agiacai, Boar, Pîrvu, Turashvili - câte 1e, Lazăr - 5 tr.

Celelalte rezultate: CSM Bucureşti - CSM Baia Mare 3-33, Dinamo Bucureşti - U. Cluj 50-11, RCM Timişoara - Steaua Bucureşti 34-24. 1. Baia Mare 39p, 2. Steaua 35p, 3. Farul 34p, 4. Timişoara 28p, 5. Dinamo 20p, 6. CSM 13p, 7. Cluj 6p, 8. Arad 0p.