Victorie scăpată printre degete de Viitorul

După 3-0 cu Ceahlăul la Piatra Neamţ, FC Viitorul Constanţa a fost foarte aproape de a mai face o “victimă” în Liga 1. De data aceasta însă, în cel mai lung meci al etapei, început duminică şi încheiat luni, adversara lui Iancu, Bejan sau A. Chiţu a fost vicecampioana FC Vaslui, echipă care aborda meciul cu un moral excelent după remiza de pe “Giuseppe Meazza”, scor 2-2 cu Inter Milano. Cu acelaşi rezultat s-a încheiat şi partida de pe stadionul “Farul”, dar, deşi oaspeţii au irosit şi ei câteva situaţii foarte bune de a înscrie, constănţenii se pot declara cei care au pierdut două puncte uriaşe, moldovenii egalând cu doar două minute înainte de final. „Puteam câştiga, dar pe final am avut o anumită deconcentrare şi am primit acel gol. Jucătorii au dat însă totul pe teren şi îi felicit. Trebuie să ne maturizăm mai repede, să nu mai greşim copilăreşte. Am întâlnit însă o echipă care cu siguranţă se va bate la titlu. Nu ştiu dacă rezultatul este echitabil, ştiu doar că noi conduceam cu 2-1. Vom analiza greşelile pe care le-am făcut“, a spus la final antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel.

Clasat în categoria celor “imposibile”, meciul cu vasluienii a arătat că tinerii jucători ai Viitorului au puterea de a ţine piept oricărei echipe din Liga 1, iar evoluţia din această partidă a atras noi aprecieri din partea adversarilor. Iancu, la doar 18 ani, este deja unul dintre jucătorii indispensabili echipei, cu Vasluiul reuşind al treilea gol al său în acest campionat, în timp ce Alibec a fost un adevărat ghimpe pentru apărătorii adverşi, pe care i-a chinuit constant pe parcursul celor şaptezeci şi opt de minute în care a jucat. „Mă aşteptam la un meci greu, mai ales că era dificil să ne revenim şi din cauza euforiei de după meciul cu Inter. Până la urmă este un punct, rezultatul este just. Felicit echipa adversă, care a crescut de la meci la meci. Alibec, Iancu sau Chiţu sunt jucători foarte buni, care cu siguranţă vor creşte şi mai mult“, a declarat Şumudică. De jucătorii Viitorului a rămas impresionat şi patronul Vasluiului. „Sunt supărat de cum a jucat echipa mea, dar mă bucur că am văzut patru tineri care vor fi crema fotbalului românesc. Notaţi numele astea: Iancu, Chiţu, Lazăr şi Alibec. Dar cel mai bun a fost Lazăr. L-a făcut pe N\'Doye la faza golului. Va fi mare fotbalist. Ar trebui să luăm exemplu de la Hagi. Ceea ce a făcut el este de excepţie. Să spunem “mersi“ că am plecat cu un punct de acolo“, a spus Adrian Porumboiu.

PATRU LA LOT. Evoluţiile bune din precedentele convocări la lotul naţional, dar şi prestaţia din jocul cu FC Vaslui l-au convins pe selecţionerul Emil Săndoi să convoace nu mai puţin de patru jucători ai Viitorului la reprezentativa de tineret. Astfel, fundaşii Sebastian Mladen şi Florin Bejan, mijlocaşul defensiv Romario Benzar şi atacantul Aurelian Chiţu vor face parte din echipa care va întâlni pe 10 septembrie, în deplasare, la Riga, selecţionata Letoniei, în ultima partidă din Grupa a 9-a de calificare la turneul final al CE under 21. „Aş fi vrut să-l mai chem şi pe Iancu de la Viitorul Constanţa, despre care cred că e un jucător de perspectivă, dar din păcate este suspendat şi nu putem conta pe serviciile lui“, a precizat selecţionerul Emil Săndoi.