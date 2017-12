Victorie, şi titlul e tot mai aproape

Handbal Club Municipal Constanţa a făcut un pas mare spre cîştigarea celui de-al patrulea titlu naţional din istoria clubului. În faţa a peste 2000 de susţinători, HCM Constanţa a învins sîmbătă seară, în Sala Sporturilor, pe UCM Reşiţa, scor 25-23, mărind la patru puncte distanţa faţă de ocupanta locului secund, poziţie pe care acum se află Dinamo. Meciul cu Reşiţa nu a fost unul spectaculos din punct de vedere calitativ, importanţa celor două puncte spunîndu-şi cuvîntul. Tensiunea întîlnirii a dus şi la numeroase durităţi, arbitrii Sorin Dinu şi Constantin Din dictînd numai puţin de 17 eliminări temporare (8 pentru HCM şi 9 pentru Reşiţa). Echilibrul s-a păstrat doar în primele 12 minute, 5-4 pentru HCM, pentru ca apoi încet dar sigur, echipa noastră s-a desprins pe tabela de marcaj. A fost 9-6 şi apoi 13-9, pentru ca Adzic să închidă tabela la 15-11 după primele 30 de minute de joc. Eliminarea definitivă a lui Eremia Pîrîianu din minutul 27, pentru proteste repetate, a scăzut şi mai mult forţa de joc a Reşiţei, singura opţiune a lui Aihan Omer pentru postul de pivot rămînînd cehul Martin Prachar. Partea secundă a avut aceleaşi coordonate, HCM controlînd tactic disputa, diferenţa maximă înregistrîndu-se în min.49, 24-17 pentru echipa pregătită de Zoran Kurtes. A urmat însă o perioadă slabă în jocul HCM-ului, cu nouă minute fără gol înscris, doar apărarea făcîndu-şi pe deplin datoria. Reşiţa nu a putut decît să se apropie pe tabelă, scorul final fiind 25-23 pentru HCM. „Ne bucurăm foarte mult pentru această victorie, ne-am dorit-o foarte mult. Sperăm ca pînă la finalul campionatului să nu pierdem nici un meci“ a declarat Mihai Popescu. “Echipa a cîştigat meciul, nu cineva anume. Toţi am jucat foarte bine, iar cei din apărare care la handbal nu se văd prea mult, au făcut diferenţa pentru că s-au apărat exemplar. Cred că am arătat că nu avem rivali în campionat“ a spus la final şi Marius Sadoveac. Tehnicianul oaspeţilor, Aihan Omer, a felicitat formaţia constănţeană pentru victorie, mărturisind chiar că ar fi bucuros dacă HCM-ul ar cîştiga campionatul. “A fost un meci extrem de tensionat, cu foarte multe durităţi. Ambele echipe s-au bătut la 100 la sută din capacitate, au depăşit uneori limita regulamentului dar asta şi din cauză că şi-au dorit foarte mult victoria. Partida nu a arătat ca un derby din punct de vedere calitativ dar Constanţa trebuie felicitată pentru victorie. Ne pare rău că nu am putut cîştiga pentru a rămîne în lupta pentru titlu. Eliminarea lui Pîrîianu a fost un moment decisiv, a făcut o greşeală elementară pe care un jucător profesionist şi un jucător de valoarea lui nu o face: eliminare pentru proteste. Am rămas astfel fără o piesă grea pentru că nu l-am putut folosi nici pe Irimescu care este accidentat, în timp ce Prachar a venit peste noapte de la echipa naţională unde era convocat. Constanţa cred că s-a detaşat în cîştigătoare a campionatului deşi mai are cîteva meciuri grele. Ca profesionist ţin cu echipa mea dar dacă HCM va cîştiga titlul, va fi mai bine decît să o facă altă formaţie“, a spus Omer.

În conflict cu galeria constănţeană

Chiar dacă cei peste 2000 de spectatori prezenţi, l-au aplaudat la începutul meciului pe Aihan Omer, galeria HCM-ului a avut un conflict cu fostul antrenor al Constanţei, afişînd pe toată durata partidei cîteva bannere jignitoare la adresa lui Aihan Omer. “Pentru tine totul are un preţ. Pentru noi iubirea de club e nepreţuită“, “Antrenor cu talent, un caracter infect“, “9500 km să te întorci acasă, tu te-ai vîndut pe bonurile de masă“, “Te-am crezut un constănţean, dar eşti un simplu mercenar“, au fost mesajele galeriei constănţene. La finalul întîlnirii, Aihan Omer a comentat acest lucru. “Eu ţin foarte mult la oraşul Constanţa şi cunosc dorinţa suporterilor care anul trecut au venit după mine la Lisabona pentru a mă ruga să revin la HCM, însă din păcate semnasem un contract şi acesta trebuie respectat. Nu se poate să plecăm cînd vrem, suntem antrenori profesionişti“, a declarat Aihan Omer.

Au jucat: HCM – Stănescu (12 intervenţii); Popescu (8 intervenţii); Sadoveac 7 goluri; Sabou 5g; Csepreghi, Adzic - cîte 3g; Hejtmanek, Toma, Băiceanu - cîte 2g; Buricea 1g; Şoldănescu; Schuch; Nicolae; UCM Reşiţa - Damjanovic; Pereverzia; Ciubotariu 6 goluri; Kraus, Vizhboyskyy – cîte 4g, Pancu 3g, Tucanu 2g, Butulja, Vaidasigan, Prachar, Filip – cîte 1g, Pîrîianu, Rohozneanu.

În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat rezultatele: Minaur Baia Mare – Bucovina Suceava 33-30, CS Piteşti – CSM Oradea 24-22, “U“ Cluj – Dinamo 28-32, HC Odorhei – Ştiinţa Bacău 29-30, CSM Medgidia – Pandurii Tg. Jiu 23-22, Steaua – Poli Timişoara 33-28.

Clasament:

1. HCM Constanţa 21 18 0 3 605-493 36

2. Dinamo 21 15 2 4 644-597 32

3. UCM Reşiţa 21 15 1 5 632-551 31

4. Steaua 21 13 2 6 666-601 28

5. Ştiinţa Bacău 21 14 0 7 610-588 28

6. HC Odorhei 21 11 1 9 585-579 23

7. Bucovina Suceava 21 10 2 9 624-575 22

8. Minaur Baia Mare 21 9 1 11 533-585 19

9. U. Cluj 21 8 2 11 610-634 18

10. Lignitul Tg.Jiu 21 7 3 11 544-553 17

11. CSM Medgidia 21 8 1 12 540-558 17

12. Poli Timişoara 21 5 3 13 534-579 13

13. CS H&V Piteşti 21 2 2 17 517-631 6

14. CSM Oradea 21 2 0 19 566-696 4