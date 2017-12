Victorie spectaculoasă pentru RCJ Farul

În ultima partidă de verificare înaintea reluării campionatului, Rugby Club Judeţean Farul a reuşit o frumoasă victorie împotriva echipe ruse Yenisei Krasnoyarsk, de care a dispus cu 31-7 (12-0). Deşi lipsită de aportul a numeroşi jucători, Petreanu, Zapan, Aoina, Natriasvili - accidentaţi, Puişoru şi C. Munteanu - convocaţi la Naţionala Under 20, formaţia noastră a controlat prima repriză a întîlnirii şi finalul părţii secunde. Nu trecuseră decît trei minute şi Chiriac reuşea după o cursă impetuoasă să deschidă scorul, culcînd balonul în terenul de ţintă advers. Doar 15 minute mai tîrziu, internaţionalul Carpo a profitat de o gafă a apărării adverse, recuperînd un balon şi înscriind al doilea eseu al Farului. Bogdan Munteanu a transformat şi scorul a devenit 12-0. Dacă nu au reuşit să pună în pericol buturile noastre, ruşii au ieşit în evidenţă prin bătaia generală pe care au pornit-o în finalul primei reprize. După un contact des întîlnit într-un meci de rugby, unul dintre jucătorii ruşi l-a lovit intenţionat pe unul dintre jucătorii Farului şi de aici nu a mai fost decît un pas pînă la pumnii împărţiţi cu dărnicie de toţi jucătorii. Pauza a fost un sfetnic bun, cele două echipe venind de la cabine decise să facă un meci cît mai bun. În primele 30 de minute ale părţii secunde cele două formaţii s-au întrecut în greşeli, ajungîndu-se foarte rar în “22“-ul advers. Totuşi, la una dintre aceste rare incursiuni, ruşii au înscris un eseu, transformat, astfel că diferenţa s-a redus: 12-7 pentru Farul. Ultimele zece minute ale partidei au adus în prim plan o echipă dezlănţuită a Farului. Minutul 70 a adus prima fază cu adevărat spectaculoasă, Zainea reuşind eseul după o combinaţie cu Gheară. B. Munteanu a transformat, astfel că scorul devenea 19-7 pentru constănţeni. Două minute mai tîrziu, Makapelu a luat o acţiune pe cont propriu şi după o cursă de peste 50 m a culcat balonul în terenul advers. La 24-7, ruşii au căzut complet, astfel că rugbyştii pregătiţi de Bruce Hodder au mai înscris alte două încercări. Prima în min. 79, cînd după o fază începută de Makapelu în propriul “22“, balonul a circulat apoi pe traseul Jantjies - Zainea - Chiriac - Zainea, ultimul îndeplinind o simplă formalitate. Transformarea a fost reuşită de B. Munteanu, scorul devenind 31-7. Ultimul minut a adus şi ultimul eseu. Jantjies a combinat cu Gheară în propria jumătate şi apoi a înscris eseul după o cursă de 50 m. Scor final: 36-7 pentru RCJ Farul, o victorie de moral înaintea celei de-a doua părţi a sezonului. Din păcate, Daniel Bejan s-a alăturat listei jucătorilor accidentaţi, el părăsind terenul în min. 68. “Dacă privim din perspectiva unui meci amical împotriva unei echipe ce are în lot şapte internaţionali ruşi, se poate spune că a fost un meci bun. Totuşi, mai avem mult de lucru. Trebuie să fim foarte disciplinaţi, asta cred că va fi cheia succesului în campionat. Dacă ne vom evalua corect şansele pe care le vom avea, dacă vom fi disciplinaţi, atunci putem deveni campioni“, a declarat Aurelian Arghir, directorul sportiv al RCJ Farul.