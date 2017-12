Victorie superbă pentru tenismenele tricolore

Echipa României a câștigat cu mari emoții, scor 3-2, duelul cu Spania, din primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, găzduit, sâmbătă și duminică, de patinoarul „Arena” din Galați. Întâlnirea, la care a fost prezent și președintele României, Klaus Iohannis, venit în urma invitație lansate de Simona Halep, a început perfect pentru tricolore, tenismena constănțeană, locul 3 WTA, câștigând într-o manieră categorică primul meci de sâmbătă, cu scorul de 6-2, 6-1, disputat în compania Silviei Soler-Espinosa, 67 WTA. „Am avut foarte mari emoţii. Au venit foarte mulţi oameni să ne vadă, să ne susţină, şi vreau să le mulţumesc. Vreau să îi mulţumesc domnului preşedinte Iohannis că a venit să ne susţină. Sunt foarte bucuroasă pentru că am reuşit să câştig în două seturi. Am făcut un meci bun. Cred că am avut o tactică bună şi m-am mişcat şi bine pe teren, cred că a fost un meci complet”, a spus, la final, Halep. În schimb, Irina Begu, locul 34 WTA, nu a reușit surpriza în fața liderului oaspetelor, Garbine Muguruza, 24 WTA, cedând cu scorul de 3-6, 2-6 și ibericele au egalat situația.

EȘEC NEAȘTEPTAT

Din păcate, vedeta echipei tricolore, Halep, a pierdut ,surprinzător, primul meci de duminică, cu scorul de 4-6, 3-6, în fața lui Muguruza. „Au fost emoţii foarte mari și, din păcate, nu mă pot detaşa, când joc pentru echipă sunt foarte emoţionată şi simt o presiune foarte mare. Mi-a fost rău înainte de meci, probabil de la tensiune. Mă durea capul. Adversara a avut cam optzeci la sută primul serviciu şi era foarte greu să returnez eu și să fiu agresivă. Am încercat să lovesc prea tare şi nu mi-a mers prea bine”, a explicat Halep. Presiunea s-a mutat pe umerii lui Begu, care a luptat extraordinar în disputa cu Soler-Espinosa, a învins-o cu scorul de 6-2, 6-4, și a restabilit egalitatea.

În acest condiții, calificarea s-a decis în meciul de dublu, care le-a adus față în față pe Begu și Monica Niculescu, respectiv Muguruza şi Lara Arruabarrena. Puternic încurajate din tribune, româncele s-au impus cu scorul de 5-7, 6-3, 6-2 și au trimis reprezentativa tricoloră în play-off-ul pentru accederea în Grupa Mondială.