Victorie “tricoloră” la handbal, înfrîngere la volei

Echipa naţională de handbal masculin a României a făcut un pas uriaş spre calificarea în play-off-ul Campionatului Mondial din anul 2009, competiţie ce va fi găzduită de Croaţia. Formaţia pregătită de Aihan Omer şi Petru Ghervan s-a impus aseară, la Riga, cu 37-30, în faţa Letoniei. Prima repriză a stat sub semnul echilibrului, jumătatea partidei consemnînd egalitate, 17-17. După reluare “tricolorii” au preluat definitiv iniţiativa şi au obţinut un succes clar, echivalent cu prezenţa la baraj. Pentru România au înscris Iacob 7g, Ghionea 6g, Toma 5g, Stavrositu 5g, Buricea 4g, Petrea 3g, Şania 2g, Pîrîianu 2g, Jurcă 2g şi Irimescu 1g. “Sînt mulţumit şi de rezultat şi de joc. Noi ne aşteptăm la un meci greu, pentru că şi ei luptau pentru calificarea în play-off, dar noi am am fost mai lucizi. Am controlat meciul de la început. Noi am condus ostilităţile şi pe final am făcut diferenţă”, a declarat antrenorul Aihan Omer.În clasamentul Grupei a 3-a preliminare România este lideră, cu 6 puncte, urmată de Letonia (4p) şi Cipru (0p). Returul confruntării România - Letonia este programat duminică, de la ora 11.00, la Oradea.

Tot aseară, dar la Halle, în Germania, în cadrul turneului de calificare la Jocurile Olimpice de la Beijing, reprezentativa feminină de volei a României a irosit şansa unei prezenţe în semifinale. În duelul cu Serbia, echipa antrenată de Florin Grapă a cîştigat primele două seturi, cu 27-25 şi 25-23, dar voleibalistele noastre s-au speriat de un succes în faţa vicecampioanei europene. Serbia a întors rezultatul, 25-22, 25-15 şi 15-11, obţinînd astfel victoria cu 3-2. Pentru România au jucat: Daniela Mincă - Claudia Cârstoiu (Nneka Onyejekwe), Alida Cioroianu-Marcovici, Iuliana Nucu (Mihaela Herlea), Elena Butnaru, Carmen Ţurlea şi libero: Nicoleta Manu. În celelalte două jocuri disputate ieri s-au înregistrat rezultatele: Croaţia - Rusia (Grupa A) 0-3 (19-25, 15-25, 12-25) şi Polonia - Germania (Grupa B) 3-2 (22-25, 25-21, 14-25, 25-19, 15-8). Programul partidelor de azi - ora 16.00: Turcia - Olanda (Grupa B); ora 18.30: Serbia - Croaţia (Grupa A); ora 21.00: România - Rusia (Grupa A). Partidele din cadrul turneului de calificare de la Halle sînt transmise în direct de TV Neptun.