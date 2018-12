Victorie... tristă pentru România în ultimul joc din UEFA Nations League

Golul marcat de atacantul George Ţucudean a adus mult dorita victorie la Podgorica pentru România, în ultima partidă oficială din acest an, 1-0 cu Muntenegru, în etapa a 6-a din Grupa 4 a Ligii C din UEFA Nations League. Întâlnirea disputată marți seară, pe stadionul „Gradski”, s-a încheiat cu un succes amar pentru tricolori, reprezentativa de fotbal a României urmând să fie în urna a patra valorică la tragerea la sorţi pentru preliminariile EURO 2020, care va avea loc la 2 decembrie. În plus, România a ratat şi prezenţa în play-off-ul din UEFA Nations League, fiind a treia formaţie de pe locurile 2, după Bulgaria şi Israel, astfel că şansele de calificare ale tricolorilor la turneul final al Campionatului European din 2020 sunt destul de mici.

Victoria la limită de la Podgorica a fost securizată de intervenţia portarului Tătăruşanu la lovitura de la 11 metri executată de Jankovic, în minutul 72, iar ratările jucătorilor noştri au împiedicat o victorie la două goluri diferenţă, care ar fi dus România în play-off-ul UEFA Nations League.

Au evoluat următoarele echipe - Muntenegru (selecționer Ljubiša Tumbaković): Petković - Marušić (88 Klimenta), Kopitović, Simić, Vesović - Kosović, Ivanić - Janković (81 Djordjević), Mugoša, Jovović - Bećiraj (cpt.) (64 Boljević); România (selecţioner Cosmin Contra): Tătărușanu - Cr. Manea, Săpunaru (cpt.), Moți, Toșca - P. Anton, N. Stanciu - Chipciu (82 C. Deac), Al. Maxim, Keșerü (88 T. Băluță) - Țucudean (74 G. Pușcaș). Cartonaşe galbene: Kosović, Jovović, Janković, Ivanić, Simić, Vesović / Keșerü, Chipciu, Cr. Manea. Meciul a fost arbitrat la centru de germanul Felix Zwayer.

În cealaltă partidă din grupă disputată marţi seară, Serbia a învins Lituania, scor 4-1 (Artūras Žulpa 51-autogol, A. Mitrović 58, Prijović 71, Ljajić 74 / Petravičius 64).

Clasament: 1. Serbia 14p (11-4), 2. ROMÂNIA 12p (8-3), 3. Muntenegru 7p (7-6), 4. Lituania 0p (3-16).