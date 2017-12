Victorie uriaşă pentru CVM Tomis în Liga Campionilor

06:46:30 / 17 Decembrie 2014

Comentariu

Am dorit sa urmaresc meciul in direct la Digi 24 Constanta si m-am izbit de un comentariu tendentios al domnului Romeo Enescu, caruia, la final, jucatorii si antrenorul i-au servit o lectie, facandu-l sa recunoasca valoarea echipei. Un comentariu jignitor, cu referire la originea nationala a jucatorilor ("bulgarul ataca precum un bulgar, fara sa gandeasca"), cu rautati la adresa antrenorului ("ce vulpoi e Stoev asta, domnule? Domnul Strutinski stie opinia mea despre echipa si antrenor"), la adresa finantatorului. Domnul Romeo Enescu, respectabil exponent al unei epoci a voleiului demult apuse ar trebui sa-si aminteasca limitele proprii si ca jucator, dar mai ales ca antrenor. A fost campion national, a jucat in nationala chiar si la JO 1972, dar cam atat. Sa nu comparam voleiul romantic de atunci cu ce se joaca astazi. In ce priveste performantele "domnului profesor", sa ne amintim cate sezoane a inceput si cate a fost in stare sa termine la Constanta. Si care au fost performantele. Trebuie multi Enesti pe un platan al balantei, numai sa faca acul sa se miste putin, daca pe celalalt platan este Stoev. De echilibru, nici macar nu poate fi vorba. Dincolo de aceste aspecte, tare a fost domnul Enescu atunci cand si-a etalat cunostintele remarcabile de geografie a Belgiei. Ne-a vorbit de limba "belgiana" (amintindu-ne de vreo doua dive care ne povesteau de limba braziliana). Ne-a explicat cum in sudul Belgiei se vorbeste Franceza (corect), in nord engleza (aberant) si in toata tara valona si flamanda. Profesore, valona este franceza, iar flamanda este neerlandeza si se vorbeste in nord si centru. Ambele sunt limbi oficiale, iar engleza este cunoscuta de majoritatea populatiei mature si de toti tinerii, pentru ca se invata in scoli, avand in vedere necesitatile de comunicare in UE. Va recomand, domnule "profesor" sa va limitati la a va creste nepotii, povestindule despre voleiul "d'antan". Pentru necunoscatori, asta inseamna (in valona, daca vreti) "de altadata". Succes exceptional al echipei, cu un jucator recuperat miraculos (Jekov), cu unul care s-a antrenat prin corespondenta (Janic) si fara solutii credibile pe banca (la nivel de Liga Campionilor, vorbesc), avand in vedere accidentarea de durata a lui Pavel (apropo, domnule Enescu, Pavel e ala pe care il bagati in ma-sa acum 11 ani, cand erati dom' profesor, ca nu si-a valorificat detenta de un metru).