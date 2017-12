Victorie uriaşă pentru Săgeata

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, Săgeata Năvodari visează din nou la menţinerea în prima ligă, graţie victoriei la limită, scor 1-0 (S. Pană 58), obţinute sâmbătă în fieful unei contracandidate în lupta pentru evitarea retrogradării, Oţelul Galaţi, în etapa a 29-a a Ligii 1 la fotbal. Echipa pregătită de Cătălin Anghel a trecut prin mari emoţii încă din primele minute ale partidei, când Marquinhos s-a distrat în două rânduri cu fundaşii adverşi, dar Panagopoulos a intervenit salvator. Iureşul gazdelor a fost întrerupt de ocazia lui Guerra, blocat în careul mic de Sîrghi, iar atmosfera din teren s-a mai calmat după primul sfert de oră. Gălăţenii au continuat totuşi să domine şi Tritz, dar mai ales Tudorie au irosit şanse bune de a deschide scorul în finalul primei reprize. La reluare, acelaşi Tudorie a ratat incredibil din centrul careului, după o centrare perfectă venită de la Dan Popescu. Năvodărenii au replicat în min. 57, tot prin Guerra, al cărui şut la colţul scurt a fost respins greu de Goicoechea. Un minut mai târziu, Peteleu a pătruns decis pe partea dreaptă, a centrat în careu şi S. Pană a trimis cu capul sub transversală, fără speranţe pentru portarul gălăţean. Oaspeţii au încercat să profite de momentul bun şi Deletic a fost la un pas să mărească diferenţa, dar mingea trimisă de mijlocaşul sârb a fost respinsă de Goicoechea. Disperaţi, moldovenii s-au aruncat în ofensivă, asaltând poarta lui Panagopoulos, dar fără rezultate, chiar dacă şi-au creat câteva ocazii uriaşe. Cea mai mare i-a aparţinut lui I. Filip I, care nu a nimerit ţinta, trimiţând pe lângă bară din doi metri. Ultimele emoţii au venit de la Giurgiu, dar lovitura sa de cap a fost blocată de goalkeeperul grec şi cele trei puncte au poposit în desaga celor de Năvodari.

MAI PRAGMATICI După joc, antrenorul Cătălin Anghel a recunoscut superioritatea gălăţenilor, dar şi-a felicitat elevii pentru pragmatism. „Îmi felicit echipa pentru că a crezut până la capăt în victorie. Am reuşit să ne mobilizăm, iar dacă în alte meciuri am jucat mai bine, dar nu am câştigat, de această dată am învins fiind mai pragmatici. Cred că Oţelul a fost echipa mai bună. Va fi o luptă grea până la final, pentru că sunt multe echipe angrenate în încercarea de a evita retrogradarea. Am câştigat o bătălie, dar nu războiul”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral.

Au evoluat - Oţelul (antrenor Ewald Lienen): Goicoechea - Tritz, Sîrghi, Prestia, D. Popescu - Giurgiu, I. Filip I - Marquinhos (69 Astafei), Lovin, Băjenaru (69 A. Zaharia) - Tudorie (85 Sipovic); Săgeata (antrenor Cătălin Anghel): Panagopoulos - Peteleu, Fl. Popa, L. Munteanu, Lopez - Muzac, Dulee - Fl. Achim (37 Fl. Achim), Vezan (83 Tudose), Deletic (89 Tigoianu) - Guerra. Cartonaşe galbene: Sîrghi / Fl. Popa, S. Pană, Vezan, Muzac.