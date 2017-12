Victorii pe linie pentru FC Farul în perioada de pregătire

FC Farul a disputat, ieri, ultimul meci amical din stagiul de pregătire din Italia. Echipa pregătită de Marius Şumudică a dat piept cu o selecţionată formată din jucători din primele două ligi italiene, rămaşi fără contract, care se antrenează sub comanda antrenorului Marco Maestripieri, în speranţa că-şi vor găsi un angajament. Printre adversarii Farului s-au numărat foşti componenţi ai echipelor de top din Seria A, precum Daniele Amerini (ex-Palermo), Fabio Pecchia (fost jucător la Juventus Torino, Sampdoria şi Napoli), Alessandro Pistone (fost la Internazionale Milano, Newcastle şi Everton) şi Ivan Franceschini (fost la AC Parma şi Olympique Marseille). Elevii lui Şumudică nu s-au speriat de numele adversarilor şi au reuşit să deschidă scorul, în min. 40, prin internaţionalul de tineret Alexandru Măţel, astfel că Farul a intrat la cabine în avantaj, 1-0. La reluare, italienii au egalat, în min. 61, însă constănţenii au trecut din nou în avantaj printr-un gol spectaculos marcat de Bogdan Andone, în min. 73. Reuşita antrenorului secund al formaţiei de pe litoral a stabilit scorul final al partidei, 2-1 pentru FC Farul, care a bifat al zecelea succes din tot atîtea meciuri amicale disputate în această vară. “A fost un meci bun, mai ales că am întîlnit o echipă alcătuită din jucători de valoare şi cu multă experienţă. Am marcat două goluri de generic şi sînt mulţumit de felul în care a jucat echipa, dar trebuie să rămînem cu picioarele pe pămînt”; a declarat Şumudică la finalul jocului. Tehnicianul constănţean a folosit următoarea echipă: Vlas - Măţel, I. Barbu (80 Bubuleandră), Şchiopu, Mendy - B. Andone, Rusmir - Fatai (24 Soare, 63 Buzea), Păcuraru (58 Teekloh), Cristocea (74 Leu) - E. Nanu (46 Pătraşcu). Din cauza accidentărilor, Şumudică nu i-a putut folosi pe Paşcovici (hematom la piciorul stîng), Chico (entorsă la piciorul drept), M. Ene (contractură musculară) şi Matei (indigestie), dar toţi patru vor fi recuperaţi pentru prima etapă din Liga a II-a, programată pe 15 august, cînd FC Farul va evolua în fieful celor de la Dunărea Giurgiu. Meciul de aseară a fost ultimul pentru elevii lui Şumudică în Italia, delegaţia constănţeană urmînd să revină în ţară vineri seară.