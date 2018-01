Victorii pentru Halep şi Cîrstea în primul tur la Australian Open

Primul tur al turneului de la Melbourne, Australian Open, a mai oferit iubitorilor sportului din România două victorii ale tenismenor tricolore. Marţi dimineaţă, Sorana Cîrstea (locul 36 WTA) a învins-o pe Zarina Diyas (Kazahstan, locul 60 WTA), cu scorul de 5-7, 6-4, 6-3, după două ore şi 19 de minute de joc. În turul al doilea, Cîrstea o va întâlni pe Lucie Safarova (Cehia, locul 29 WTA şi cap de serie numărul 29).

Iar liderul mondial şi principala favorită a turneului, constănţeanca Simona Halep a trecut de australianca Destanee Aiava (locul 193 WTA, beneficiara unui wild card), cu scorul de 7-6 (7/5), 6-1, după o oră şi 49 de minute de joc. Halep a avut emoţii în primul set, când Aiava a condus-o cu 5-2 şi 40-15, dar experienţa şi-a spus cuvântul şi situaţia a revenit la normal. Simona a suferit o accidentare la gleznă la începutul setului secund, dar a putut continua partida, controlând jocul în setul al doilea, pe care l-a câştigat lejer.

„Nu am început bine meciul, dar am luptat. Am crezut în mine, chiar dacă am fost puţin speriată după accidentarea de la gleznă. Acum trebuie să mă recuperez”, a declarat Halep, după meci. În turul secund, Halep o va înfrunta pe Eugenie Bouchard (Canada, locul 112 WTA).

Pentru calificarea în turul al doilea al primului turneu de Grand Slam al anului, Cîrstea şi Halep vor primi câte un cec în valoare de 52.000 de euro şi câte 70 de puncte WTA. În turul secund la Australian Open este calificată şi Irina Begu.

Tot marţi, nu mai devreme de ora 9.30, Ana Bogdan (locul 104 WTA) o va înfrunta în primul tur al turneului de la Melbourne pe Kristina Mladenovic (Franţa, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 11).

