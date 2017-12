Victory 1 a cîştigat Marele Premiu al Norvegiei

Cea mai spectaculoasă competiţie sportivă a bărcilor cu motor, Class One World Powerboat Championship, s-a mutat la sfîrşitul săptămînii trecute în Europa. După ce cursa de la Doha, din luna aprilie, a marcat debutul sezonului, cele nouă ambarcaţiuni participante la ediţia din acest an au luat startul în Marele Premiu al Norvegiei, desfăşurat la Arendal. Întrecerea găzduită de fiordurile norvegiene ar fi trebuit să marcheze lansarea noului format, cu două curse în fiecare etapă, însă condiţiile meteorologice au dat peste cap întreg programul. Astfel, din cauza vîntului puternic şi a ploii torenţiale, organizatorii au fost nevoiţi să anuleze atît calificările pentru Edox Pole Position, cît şi cursa de sîmbătă. Probleme s-au rezolvat însă a doua zi, iar Victory 1, ambarcaţiune pilotată de Mohammad Salem Al Mehairi (EAU) şi Jean Marc Sanchez (Franţa), a bifat primul pole-position din acest sezon, devansînd cele două ambarcaţiunii ale marii rivale, Qatar 95 şi Qatar 96, în timp ce marea favorită, Fazza 3, a plecat de pe poziţia a patra a grilei de start. Cursa a oferit multe surprize, chiar dacă Victory 1 şi-a păstrat poziţia, impunîndu-se fără probleme, după ce a condus încă din start. Celelalte locuri de pe podium au revenit australienilor de la Maritimo, care au profitat de abandonurile principalelor contracandidate, Qatar 95, Qatar 96 şi Faza 3. Astfel, Maritimo 11 (Tom Barry-Cotter şi Pal Virik Nilsen) şi Maritimo 12 (Giorgio Manuzzi şi Peter McGrath) au obţinut primele puncte din acest sezon. Clasament etapă: 1. Victory 1; 2. Maritimo 11; 3. Maritimo 12. Clasament general: 1. Victory 1 36p; 2. Fazza 3 31p; 3. Foresti & Suardi - Roscioli Hotels 8 18p. Clasament Edox Pole Position: 1. Qatar 95 20p; 2. Fazza 3 15p; 3. Qatar 96 12p. Următoarea etapă din Class One World Powerboat Championship este Marele Premiu al României, programat, în perioada 28-30 august, pe Lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia.