Videanu este adeptul menţinerii monopolului de stat în transportul energiei electrice

Ministru Economiei, Adriean Videanu, a afirmat ieri, la un seminar pe teme energetice, că este adeptul menţinerii monopolului de stat în transportul energiei electrice, pentru că doar statul poate asigura accesul nediscriminatoriu la energie al tuturor companiilor din piaţă. \"Eu sunt deptul menţinerii monopolului statului în transportul energiei pentru a asigura accesul nediscriminatoriu pentru toţi participanţii la piaţă. Numai statul poate face investiţii rapide în ranforsarea sistemului energetic şi în domeniul interconexiunilor cu ţările vecine\", a declarat Videanu în cadrul unui seminar organizat de publicaţia \"Focus Energetic\". El a adăugat că sistemul energetic românesc, în ciuda unei reforme întârziate, este încă atractiv pentru potenţialii investitori. De asemenea, Ministerul Economiei se află, în prezent, în proces de revizuire a strategiei energetice, care va fi privită din punct de vedere regional. \"Revizuim strategia energetică, pe care o privim din punct de vedere regional. Piaţa comună este asset-ul cel mai important pe care ni-l oferă UE\", a adăugat el. Potrivit acestuia, România are foarte multe oportunităţi de dezvoltare a sistemului energetic, respectiv energiile regenerabile, energia nucleară şi cea hidro. \"Ministerul Economiei are decizia fermă să dezvolte toate aceste oportunităţi, în parteneriat public-privat. (...) Sectorul energetic a contribuit din plin la stoparea crizei din România\", a spus Videanu. Din acest punct de vedere, Videanu a afirmat că sectorul energetic, deşi afectat de criza economică, a recuperat din căderea de anul trecut, când consumul de energie a scăzut cu peste 8%, reuşind ca în primul semestru din 2010, să recupereze circa cinci puncte procentuale. În opinia ministrului Economiei, piaţa de capital este o sursă alternativă de atragere de investiţii în sectorul energetic, care are nevoie de investiţii uriaşe. Videanu a adăugat că există un mare interes din partea sectorului privat pentru piaţa de energie, iar în urma unei astfel de colaborări \"să avem cu toţii de câştigat\". Ministrul a mai spus că prin crearea companiilor energetice naţionale, Electra şi Hidroenergetica, operaţiune estimată să aibă loc până la sfârşitul anului, managementul acestora va fi privatizat, urmând apoi ca aceste două societăţi să fie listate la bursa de la Bucureşti. \"Acest lucru (listarea la bursă - n.r.) va crea premizele unei finanţări rapide a dezvoltării sectorului energetic privat şi de stat\", a mai spus Videanu. El adăugat că nu s-a discutat un transfer de proprietate al CET-urilor de la autorităţi locale la Ministerul Economiei.