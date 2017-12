Videanu insistă să fie penibil

Acuzat de nenumărate ori de Victor Ponta că a băgat mâna adânc în banii publici, Adriean Videanu moare de grija românilor în campania electorală. Ţinta criticilor lui: premierul, pe care îl declară vinovat inclusiv de faptul că a închis robinetul „băieţilor deştepţi“ de la Hidroelectrica. Coordonator al campaniei ARD, Adriean Videanu susţine nici mai mult, nici mai puţin decât că dacă România nu ar fi avut Guvern în ultimele şapte luni, situaţia economică nu ar fi fost atât de dezastruoasă cum este în prezent. „Din păcate, evoluţia macroeconomică după şapte luni de guvernare Ponta este una absolut dezastruoasă pentru România. Victor Ponta şi USL distrug pas cu pas economia românească. Am putea spune, practic, că dacă nu am fi avut Guvern timp de şapte luni, situaţia din România ar fi fost mai bună decât cea cu Guvernul Ponta şi cu deciziile proaste luate de Guvernul Ponta - tăierea investiţiilor la rectificarea bugetară, blocarea fondurilor europene, şocul produs în economie prin intrarea în insolvenţă a Hidroelectrica, închiderea Oltchim, dar şi fuga investitorilor străini“, a spus Videanu, grijuliu, într-o conferinţă de presă. Băgăm de seamă că tupeul pedelistului nu are limite pentru că numai aşa s-ar explica declaraţiile cel puţin penibile. (I.H.)