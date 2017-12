Videanu şi Şova au pus pariu, în direct, la tv

Procentele electorale au devenit subiect de pariuri între oamenii politici. Într-o emisiune tv, democrat-liberalul Adriean Videanu şi social-democratul Dan Şova au pus rămăşag pe scorul de la alegerile din 9 decembrie. „Îl invit la un rămăşag că USL va lua între 62-65% şi ARD va lua între 15-17%“, l-a provocat Şova pe Videanu. În replică, acesta din urmă a spus că ţine rămăşagul şi că, în opinia mea, „USL va lua sub 50% prin votul direct, dar prin redistribuire ar putea să treacă de 50%, iar ARD nu va lua sub 22-23% sub nicio formă - 27,33%“, a răspuns Videanu. În perspectiva alegerilor parlamentare, Adriean Videanu nu ar refuza postul de şef al Guvernului, deşi nu recunoaşte explicit acest lucru. Deşi politica i-a adus mari satisfacţii, Videanu recunoaşte că mai are alte câteva motive să fie mulţumit: se simte bogat, are deplină încredere în soacra lui şi e mândru că Videle e oraşul natal. (I.H.)