Videoclip cu avertisment pentru Nine Inch Nails

Noul videoclip al trupei Nine Inch Nails, regizat de cineastul american David Lynch, are potenţialul de a induce convulsii cerebrale, fiind însoţit de avertismente cât se poate de serioase. Bineînţeles că aceste avertismente sunt de natură să crească popularitatea producţiei. Videoclipul piesei „Came Back Haunted”, regizat de David Lynch, abundă în imagini care au un puternic impact senzorial şi debutează cu un avertisment pentru persoanele care suferă de epilepsie. Clipul include numeroase imagini şocante, difuzate în lumini stroboscopice, proiectate cu o viteză foarte mare. Aceasta nu este prima colaborare dintre David Lynch şi Nine Inch Nails. Trent Reznor, liderul acestei formaţii, a compus coloana sonoră pentru filmul „Lost Highway”, regizat de David Lynch în 1997.