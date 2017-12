Videoclip... incendiar!

Coreea de Nord, care urmează să efectueze un test nuclear considerat iminent, a postat pe YouTube un videoclip în care apare un oraş ce seamănă cu New York-ul, distrus de flăcări, în urma a ceea ce pare să fie un atac cu rachete. Imaginile au fost postate sâmbătă, de pe site-ul oficial al Coreei de Nord, Uriminzokkiri, care difuzează propaganda regimului comunist. Acest videoclip de aproximativ trei minute reprezintă visul unui tânăr coreean, care îşi imaginează o rachetă care zboară în jurul planetei, o rachetă similară celei lansate în decembrie de Phenian. Camera se focalizează asupra mai multor ţări survolate, printre care şi o Coree reunită, iar apoi asupra unui oraş american, cu zgârie-nori distruşi de bombe şi foc. Coloana sonoră este o versiune a melodiei ”We Are The World”, o piesă înregistrată în 1985, de muzicieni celebri americanim pentru a oferi un ajutor Africii. ”Undeva în SUA, nori negri de fum se ridică spre cer. Cuibul cruzimii se pare că este victima unui incendiu pe care însuşi l-a început”, se aude comentariul videoclipului. Filmul se încheie cu imaginea tânărului care dă asigurări că visul său va deveni realitate într-o zi. Phenianul a anunţat că va proceda la un nou test nuclear, ca răspuns la o extindere a sancţiunilor ONU, a treia după cele din 2006 şi 2009, fără să precizeze un calendar. Experţii apreciază că testul este iminent.

O fotografie a liderului nord-coreean Kim Jong-un în care acesta apare în posesia unui smartphone a generat o dezbatere, ieri, în Asia şi în special în Coreea de Sud, unde Samsung s-a grăbit să precizeze că nu este vorba despre unul dintre telefoanele sale mobile. Presa sud-coreeană speculează asupra mărcii telefonului. O parte a presei sud-coreene afirmă că este un Samsung, alta că este un HTC (Taiwan), iar alta că este un iPhone al Apple, în condiţiile în care Phenianul critică aproape zilnic SUA. Samsung, numărul unu pe piaţa telefoanelor mobile după unităţile vândute, a dezminţit imediat că ar putea fi vorba despre un Galaxy, sugerând că este un HTC. Agenţia de informaţii sud-coreene a conchis că este vorba într-adevăr de un HTC. Industria taiwaneză a refuzat să confirme informaţia dar a asigurat că apreciază susţinerea tututor consumatorilor. Nord-coreenii trăiesc într-una dintre cele mai izolate şi cenzurate ţări din lume. Ei nu au acces la Internet, cu excepţia unei infime minorităţi de câteva sute de persoane din rândul elitei şi studenţilor, dar aproximativ un milion dintre ei sunt abonaţi la un serviciu de telefonie mobilă. Ei nu pot totuşi telefona în străinătate. Telefoanele mobile au fost introduse în 2008, graţie unui parteneriat cu grupul de telecomunicaţii egiptean Orascom şi o reţea internă a fost deschisă în 2002. Kim Jong-un, în vârstă de aproximativ 30 de ani, a preluat conducerea ţării după decesul tatălui său, Kim Jong-il, în decembrie 2011.